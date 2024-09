Beautiful, anticipazioni dal 15 al 21 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 15 a sabato 21 settembre 2024

Jack dice a Sheila di non essere disposto ad aiutarla come suo avvocato penalista. L’incontro parte quindi in salita, con Jack che dichiara di essersi presentato in prigione soltanto per stabilire un addio definitivo tra loro. Sheila mette in opera tutte le sue arti seduttive per instaurare un dialogo a suo favore con Jack.

Katie torna da Carter negli uffici della Forrester e gli racconta di non essere rimasta a pranzo a casa di Bill, al quale ha ribadito che tra loro ci sarà sempre un forte legame ma che in questo momento la sua priorità è Carter, da cui è tornata subito anche per rassicurarlo.

A casa, Steffy e Finn parlano di Sheila e dei genitori di Finn. Wyatt e Liam vanno a trovare il padre per sapere come è andato l’incontro tanto atteso con Katie, ma Bill non sembra turbato da quello che considera solo un temporaneo rifiuto della sua Katie. Il ritorno a casa a Los Angeles di R.J. produce entusiasmo, ma solleva anche qualche interrogativo in famiglia. Se da una parte sono tutti molto felici che sia tornato, c’è anche chi, come Hope, teme che si riaccenda l’antica rivalità con Thomas. In effetti, oltre a Ridge, anche Eric non fa mistero di essere molto orgoglioso del suo giovane nipote.

R.J. mette in chiaro con Eric di non voler essere coinvolto in alcun litigio familiare, eppure si chiede a che punto sia il rapporto tra i genitori e, pur ammirando le scelte di indipendenza della madre, dubita che Brooke potrà mai essere veramente felice senza l’amore della sua vita. Deacon vuole continuare a espandere la sua attività di ristoratore e, per darle prestigio, consigliato da Chef Daniele (Daniele Uditi), decide di mettersi alla ricerca di un raffinato esperto di vini per valorizzare l’offerta de “Il Giardino”. Riceve così per un colloquio il primo sommelier che ha risposto a un suo annuncio: il conte Boucie.

Il conte Boucie è uno strano personaggio che si presenta a “Il Giardino” con l’affamato nipotino Orville, ma che Deacon mette comunque alla prova. Intanto, alla Forrester, Ridge continua a cercare di coinvolgere R.J. nell’azienda di famiglia, convinto che abbia un talento straordinario e che possa rappresentare il futuro del marchio. Lo sfida quindi a disegnare un modello per mettere alla prova le sue capacità. R.J. è molto titubante e cerca di opporsi al padre sostenendo di essere convinto di poter trovare la propria strada al di fuori dell’attività di famiglia, come dimostra il suo successo come influencer di viaggi intorno al mondo. Ma Ridge è pieno di entusiasmo ed è profondamente convinto che il futuro del figlio sia nella moda.

Hope e Thomas continuano a lavorare fianco a fianco e si ripetono quanto sia entusiasmante aver ritrovato l’armonia sia a livello professionale che personale, grazie al lavoro su se stesso e ai tangibili enormi cambiamenti fatti da Thomas. Quest’ultimo è profondamente riconoscente a Hope e promette che continuerà nel suo cammino di crescita interiore impegnandosi come padre di Douglas e come stilista della Forrester.

Hope ribadisce a Thomas tutta la sua felicità per la svolta positiva che lui ha impresso alla sua vita e di avere piena fiducia in lui, ma l’attrazione che prova continua a serpeggiare, mettendola in difficoltà. A “Il Giardino”, Deacon sottopone il sedicente sommelier “Conte Boucie” a una improbabile degustazione di vini alla cieca. Intanto, alla Forrester, R.J. ha raccolto la sfida del padre, ma ne disegna una caricatura per prenderlo affettuosamente in giro. Brooke è al settimo cielo per il ritorno di R.J. e ne parla con Ridge, scherzando amorevolmente sulla caricatura che il figlio ha disegnato per svicolare dal tentativo di essere costretto a dimostrare il talento di stilista che il padre vede in lui, sognando un suo futuro nell’azienda di famiglia.

L’atmosfera rilassata tra Ridge, Brooke e R.J. si arricchisce con l’arrivo di Taylor e Ridge non può fare a meno di riconoscere alle due donne il merito di aver riunito le famiglie in una inaspettata armonia. Nel frattempo, però, qualcosa della strisciante attrazione di Hope nei confronti di Thomas desta dei sospetti in Steffy, che li osserva lavorare insieme. Preoccupata per l’equilibrio del fratello, decide quindi di parlare con lui, sondando i suoi sentimenti, ma riceve ampie rassicurazioni sul fatto che la sua ossessione per Hope è definitivamente risolta e che non ha nulla di cui preoccuparsi.

Wyatt e Liam cenano a “Il Giardino” e, dopo una breve incursione nella recente impresa del padre con la cattura di Sheila, i due parlano dei timori mai sopiti di Liam per l’intensa frequentazione professionale tra Hope e Thomas. Alla Forrester, non vista, Steffy assiste ad un momento particolarmente intenso tra Hope e Thomas e decide di affrontare Hope accusandola di provare una innegabile attrazione per lui. Avendo assistito ad un momento di grande trasporto emotivo tra lei e Thomas, Steffy affronta Hope e le dice che ciò che ha visto la preoccupa perché ha paura che il suo comportamento possa riaccendere l’ossessione per lei che il fratello ha faticosamente cercato di cancellare finendo per chiederle senza mezze misure se abbia un’attrazione per lui.