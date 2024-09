Beautiful, Delon de Metz a Tv Soap: “Vorrei che Zende avesse una sua collezione personale”

È entrato a far parte del cast di Beautiful a partire dal 2020, ereditando da Rome Flynn il personaggio di Zende Forrester Dominguez. Parliamo dell’attore Delon de Metz, che si sta facendo sempre più strada nei cuori dei telespettatori della longeva soap statunitense. Lo abbiamo incontrato per fargli qualche domanda sul suo percorso a Beautiful. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Beautiful: intervista a Delon De Metz (Zende Forrester Dominguez)

Delon, partiamo dal personaggio di Zende. Che cosa ti piace di lui?

Mi piace molto l’evoluzione che ha avuto Zende negli ultimi tempi, a partire anche dalla storyline che lo ha visto coinvolto con Paris. E sono totalmente contento del fatto che abbia ottenuto più spazio come designer alla Forrester Creation.

In che tipo di storyline futura lo vorresti vedere coinvolto?

Mi piacerebbe sicuramente che Zende avesse una sua collezione personale. Penso che sarebbe davvero stimolante per lui entrare nel lavoro di progettazione. Quanto sarebbe interessante vedere, ad esempio, una “guerra” di design tra Zende e Thomas. Con degli abiti molto differenziati tra di loro.

Inoltre, sconvolgerei un po’ di più la sua vita amorosa. Sarebbe divertente vedere Zende che corre in giro con le modelle alla Forrester.

Hai avuto diverse scene in comune con John McCook, storico interprete di Eric Forrester. Che cosa pensi di lui?

È fantastico. Durante il mio primo giorno di set, mi ha preso da parte. Abbiamo parlato prima di fare le consuete prove. Gli ho chiesto che cosa ne pensasse della mia performance. Volevo da lui qualche appunto. Invece mi ha risposto: “No, non lo facciamo qui, non diamo appunti, sei fantastico, abbi fiducia, credi in te stesso”. È stato davvero molto accogliente. Era ed è una forza calmante sul set, È anche una persona molto divertente, quando ci incontriamo scherziamo sempre insieme.

E se ti dico Italia cosa ti viene in mente? Quali mete hai già visitato?

Sono un grande fan dell’Italia. Sono stato a Roma e Capri. Capri è stato uno posti più belli in cui sono stato. È molto magica, il cibo lì è davvero squisito. Mi sono divertito sia a Capri, sia a Roma. Inoltre, adoro il Vaticano. Ho un gruppo di amici italiani. Loro stavano pensando di andare in Sardegna prossimamente e mi hanno chiesto se volessi unirmi. Un altro posto dell’Italia che mi piacerebbe visitare, inoltre, è il Lago di Como. Chissà, prima o poi ci capiterò.

Che rapporto hai con i fan che seguono la soap?

Speciale. Sono sempre entusiasti quando li incontro, soprattutto i fan europei in generale. Mi fanno venire voglia di trasferirmi in Europa da quanto affetto mi riservano. Seguici su Instagram.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione