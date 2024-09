Beautiful: Taylor, “sto morendo!” | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, come vi avevamo già accennato, è stato rivelato il vero e segreto motivo per cui Taylor Hayes (ora interpretata da Rebecca Budig) ha fatto ritorno a Los Angeles.

La psichiatra, pur continuando ad amare Ridge Forrester, non intende entrare in competizione con Brooke Logan per conquistare il cuore dello stilista. Lui e la rivale infatti, pur essendo tornati insieme da oltre un anno, non hanno ancora fatto il grande passo, presentandosi di nuovo all’altare. La coppia, per il momento, non lo ha ritenuto necessario, ma, nonostante ciò potrebbe rappresentare un’apertura per Taylor, quest’ultima intende soltanto recuperare più tempo possibile con Steffy e nipoti, dopo aver fatto lo stesso a Parigi con Thomas e Douglas.

Tra l’altro Taylor ha steso un ramoscello d’ulivo a Brooke, acconsentendo a provare ad essere amiche, dopo il precedente fallito tentativo. Questo ha reso felice Brooke, a cui Taylor ha posto un’unica condizione: guidare Hope affinché la figlia cessi di farsi strane idee su Finn. Finché questo accadrà, insomma, non ci sarà motivo per le due signore di non andare d’accordo.

Taylor, dunque, ha dichiarato di essere arrivata ad un punto della sua vita in cui vuole soltanto dedicarsi alla sua famiglia e assicurarsi che le nuove generazioni non vengano toccate dall’animosità che spesso ha interessato il suo rapporto con Brooke (e che, in molti frangenti, si è ripetuta con le loro figlie).

Il perché di questo rinnovato spirito mansueto e fatalista è stato presto spiegato quando Taylor ha richiesto un incontro con Li Finnegan, rivelando alla consuocera di volersi confrontare da medico a medico: Taylor ha così svelato a Li di soffrire di un’insufficienza cardiaca. “Sto morendo“, le ha dichiarato la psichiatra.

Nei prossimi episodi in onda negli USA verranno rivelati maggiori dettagli sulla salute di Taylor: l’insufficienza cardiaca è una patologia complessa, che ancora oggi può essere fatale. Per il momento questa sarà una confidenza tra le due donne e gli spoiler anticipano che Steffy inizierà a sospettare che la madre nasconda un segreto, ma Taylor proverà a sviarla.

Inoltre le anticipazioni segnalano che la donna soffrirà quando seguirà in streaming un prossimo evento promozionale per la Brooke’s Bedroom. Per l’occasione sarà guest star a Beautiful il cantante islandese Jökull Júliusson della band Kaleo, che, nei panni di se stesso, si esibirà con il suo brano “Way Down We Go”.

Jökull è stato avvicinato dal produttore Brad Bell l’anno scorso, con la proposta di apparire nella soap quando entrambi hanno assistito ad un concerto di Andrea Bocelli (il quale è lui stesso poi apparso in Beautiful per le puntate che lo show ha girato a Roma lo scorso anno e che in Italia arriveranno nei prossimi mesi). L’evento rischierà di aggiungere tensione tra Steffy e Hope, quando quest’ultima e Finn scopriranno di condividere la stessa passione per Jökull Júliusson.

Nelle più recenti puntate americane, Steffy ha deciso di salvare la Hope For The Future: la linea è stata un successo negli anni per l’azienda e depennarla troppo frettolosamente potrebbe essere un errore, nonostante da mesi rappresenti una perdita per la Forrester Creations. Steffy però è stata chiara: esigerà rispetto da parte di Hope, la cui linea verrà cancellata se anche soltanto penserà di farsi avanti ancora con Finn.

La mossa di Steffy è stata letta da Hope come un sopruso minaccioso e l’ultimatum non è piaciuto neanche a Brooke. Sebbene la Logan senior da tempo stia provando a convincere Hope a sbarazzarsi della cotta per il medico sposato, ritiene che Hope abbia pagato per averlo baciato e che l’ira di Steffy potrebbe prima o poi rendere difficile la vita della figlia.

L’esibizione di Jökull Júliusson riporterà in scena anche Bridget Forrester che, sempre interpretata da Ashley Jones, tornerà a riaffacciarsi nel mondo dei Forrester e dei Logan. Seguici su Instagram.