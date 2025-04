Beautiful, anticipazioni dal 6 al 12 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 6 a sabato 12 aprile 2025

R.J. si trova in un dilemma: rivelare ai suoi genitori la verità sulle condizioni di Eric o mantenere il segreto del nonno? Confida il suo conflitto a Luna e tra loro sembra nascere un’intesa che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. Dopo aver lavorato con Eric ai modelli della nuova collezione e aver notato il suo comportamento insolito, R.J., preoccupato, incalza Donna fino a scoprire che Eric potrebbe soffrire di TIA, piccoli ictus potenzialmente letali.

Deacon e Sheila festeggiano il loro fidanzamento e si interrogano su come reagiranno le loro famiglie alla notizia. Deacon è consapevole che Hope e Brooke si opporranno alla sua relazione, ma è determinato a seguire il proprio cuore. Sheila, invece, continua a sperare in un riavvicinamento con Finn, convinta che l’unico ostacolo sia Steffy e desiderando che rimanga in Europa.

Hope riporta a Finn un oggetto appartenente a Kelly e tra loro nasce una conversazione sulle rispettive difficoltà familiari. Finn è distrutto dall’assenza di Steffy e dei bambini ma determinato a ricostruire la sua famiglia. Hope, dal canto suo, è emotivamente provata dalla fine del matrimonio con Liam, che continua a oscillare tra lei e Steffy. Finn la consola e le confida i suoi dubbi su Thomas, ritenendolo inadatto a lei.

Alla Forrester, la competizione tra Ridge ed Eric si intensifica in vista della sfida in passerella, mentre Donna è sempre più preoccupata per la salute di Eric. R.J., tormentato dal segreto che deve mantenere, si sfoga con Luna, la quale, a sua volta, è turbata dopo una telefonata con la madre Poppy. Emergono tensioni familiari che potrebbero avere ripercussioni sulla sua permanenza alla Forrester.

Deacon organizza un incontro tra Finn e Sheila, ma Finn resta sconvolto dalla rivelazione del loro fidanzamento. Sheila spera che il matrimonio possa dimostrare il suo cambiamento e favorire un riavvicinamento con Finn e il nipotino Hayes. Finn, però, le intima di lasciare la città, rifiutando ogni possibilità di riconciliazione. Deacon tenta di convincerlo a dare una possibilità alla madre, ma Finn lo avverte che rischia di perdere il rapporto faticosamente ricostruito con Hope.

Hope racconta a Brooke del suo legame nascente con Finn e del consiglio che lui le ha dato di allontanarsi da Thomas. Brooke approva e si dice felice dell’amicizia tra la figlia e Finn. R.J. e Luna si avvicinano sempre di più, con lui che esprime il desiderio di conoscerla meglio. Tuttavia, Luna riceve un avvertimento dalla madre Poppy, che le intima di lasciare la Forrester prima che la zia Li scopra la sua presenza. R.J. la rassicura, insistendo affinché rimanga.

Li si mostra contrariata nel sapere che Finn ha stretto amicizia con Hope, temendo tensioni con Steffy. Scopre poi che Luna lavora alla Forrester, alimentando ulteriori sospetti. Hope, infine, affronta Deacon, che le presenta la donna di cui è innamorato: Sheila.