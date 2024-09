Endless love, anticipazioni 1° ottobre 2024: Emir fa una brutta scoperta su Kemal

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 1 ottobre 2024

Zehir dice a Kemal che l'acquisto del terreno può considerarsi riuscito, ma il proprietario dell'immobile vuole a tutti i costi incontrarlo prima. Kemal rivela a Zehir la sua intenzione di fidanzarsi nuovamente con Asu. Ayhan e Leyla, diretti all'ospedale per avere il certificato di nascita di Asu per Kemal, hanno un problema con la macchina che li costringe a rallentare. Emir richiede ad Asu i movimenti bancari dell'azienda e quelli personali di Kemal per indagare sulle sue azioni; così facendo, l'uomo scopre che il rivale sta acquistando azioni della sua impresa….