Endless love, anticipazioni 11 settembre 2024: Nihan è stanca della presenza di Kemal

Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 11 settembre 2024

Kemal non vuole arrendersi finché non scoprirà tutta la verità sulla piccola Deniz e di conseguenza mantiene sotto costante sorveglianza l'abitazione di Nihan. Nello stesso tempo, l'uomo tenta di persuadere Hakan che Ozan non si è tolto la vita, ma il poliziotto gli mostra delle prove che lo fanno dubitare delle proprie convinzioni: le stesse fotografie che avrebbero indotto Ozan al suicidio. Nihan, stanca per via della continua presenza di Kemal, arriva a chiedere l'aiuto di Asu per tenerlo lontano…