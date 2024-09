Endless love, anticipazioni 12 settembre 2024: trama puntata pomeridiana e serale

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 12 settembre 2024

Giovedì 12 settembre Endless love va in onda sia il pomeriggio e sia in prima serata (cosa che si ripeterà anche il 13). Vediamo cosa succede nei due episodi:

Puntata pomeridiana

Tarik, pieno di debiti, deve per forza di cose rivolgersi a fonti poco affidabili pur di evitare il fallimento. In questo modo, l’uomo si ritrova davanti ad Ayhan, che in modo furno sfrutta il legame di parentela per poter arrivare a contattare Kemal. Galip cerca di proteggere Asu, obbligata da Emir a stringere un patto, ma la donna nutre una profonda disistima verso tutta la famiglia Kozcuoglu. Asu subisce anche la pressione di Fehime, che insiste affinché lei e suo figlio si sposino.

Puntata in prima serata

Kemal sospetta che Deniz possa essere sua figlia, ma Nihan non vuole che lui lo scopra e, naturalmente, nemmeno Emir. Deciso a verificare la sua paternità, Kemal organizza un test del DNA. Durante una cena con i suoi genitori, la sorella Zeynep e Asu, Kemal accusa Zeynep di essere responsabile del suicidio di Ozan. Zeynep è sconvolta dalle accuse del fratello. Asu invece scoppia in lacrime, comprendendo che Kemal sta posticipando il loro matrimonio. Quando Asu chiede il motivo, Kemal le confessa che prima vuole scoprire se è padre. Durante la cena, fa irruzione Tarik, visibilmente ubriaco e disperato. Annuncia di essere rovinato e di non sapere come uscire dalla morsa degli usurai. Sebbene Kemal decida di aiutarlo, Tarik rifiuta l’offerta. Tarik pensa infatti che sia tutta una manovra di Ayhan per umiliare Kemal facendolo implorare aiuto per il fratello.

Ayhan attende invano l’arrivo di Tarik. Nihan si reca in ospedale con Deniz febbricitante, accompagnata da Kemal. Quando il medico suggerisce che potrebbe essere necessaria una trasfusione da uno dei genitori, risulta che il gruppo sanguigno di Nihan non corrisponde. Kemal, credendo di essere il padre della bambina, chiede spiegazioni al medico che mente dicendo che il gruppo sanguigno della piccola è O RH negativo. Arriva Emir che, nonostante i dissapori con Nihan e Kemal, ringrazia quest’ultimo per l’aiuto e lo congeda. Deluso e confuso, Kemal torna da Asu e fissa la data del matrimonio con lei. Più tardi Nihan scopre furiosa che Emir ha indotto artificialmente la febbre alla bambina complice un medico per far credere a Kemal di non essere il padre di Deniz. Nihan racconta a Deniz una favola riferita a sé stessa e ai suoi piani futuri. Nel frattempo, Kemal interroga severamente Satki.

Nihan incontra Kemal nel cantiere della scuola e scopre che l'uomo ha deciso di dedicare a Ozan il dormitorio dell'edificio scolastico in costruzione. Infuriata lo aggredisce verbalmente; secondo lei un gesto simbolico non può cancellare le colpe attribuitegli riguardo alla morte del fratello. Determinato a scoprire la verità sulla morte di Ozan, Kemal incarica l'ex guardia carceraria Omer di procurargli la registrazione della telefonata fatta da Ozan prima del suicidio. Intanto Sitki implora Kemal di liberarlo dalla prigionia nel covo dove è tenuto prigioniero.