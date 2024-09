Endless love, anticipazioni 14 settembre 2024: Kemal cerca la verità sulla morte di Ozan

Anticipazioni e trama puntata Endless love di sabato 14 settembre 2024

Kemal diviene sempre più sospettoso riguardo alla morte di Ozan e incarica Zehir di indagare se qualcuno in prigione potrebbe aver avvelenato Ozan per causarne il trasferimento in ospedale. Il giorno successivo, in ufficio, Galip persuade Nihan a firmare un documento sulle quote aziendali, ora in possesso della nuora, e le chiede di rappresentarlo ad Ankara in una riunione importante a cui non può partecipare.

Nihan scopre che suo suocero, Galip, aveva pianificato di tenderle una trappola per lasciarla sola con Kemal, ottenendo così prove per costringerla a divorziare da Emir e impedirle di rivendicare il patrimonio familiare. Tuttavia, il piano fallisce. Ciò provoca uno scontro aperto tra Emir e Galip, con quest’ultimo deciso a estromettere il figlio dall’azienda a favore di Asu, che ha gli stessi diritti di Emir poiché anche lei è sua figlia. Nel frattempo, Kemal vuole scoprire la verità sulla morte di Ozan e si incontra con il commissario Hakan per chiedere informazioni sull’autopsia del ragazzo che ufficialmente si è suicidato. Tuttavia, sembra che l’autopsia non sia stata eseguita poiché né Nihan né la famiglia l’hanno richiesta. Kemal però è convinto che Ozan sia stato avvelenato in carcere da un certo Sebahattin e incarica Zehir di spaventarlo per farlo confessare e rivelare i veri mandanti dell’avvelenamento.

Man mano che il rapporto tra Ayhan e Leyla diventa più confidenziale, Ayhan rivela a Leyla che Kemal sta indagando sull'omicidio di Ozan. Nel frattempo, Kemal si sente in colpa per aver trascurato Asu recentemente. Tuttavia, lei è disposta a perdonarlo, convinta che un giorno Kemal la amerà pienamente e dimenticherà Nihan. Tufan e Ragip, il fedele collaboratore di Ayhan, stanno organizzando un incontro tra Emir e Osman al quale parteciperà anche Kemal.