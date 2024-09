Endless love, anticipazioni 17 settembre 2024: Nihan di notte va da Kemal, ecco perché

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 17 settembre 2024

Kemal è riuscito a ottenere le registrazioni delle recenti telefonate di Ozan dalla prigione. Nihan intende ascoltarle, quindi in orario si reca di soppiatto a casa di Kemal. Non avendo risposto alle ultime chiamate di Ozan, non aveva sentito neanche i messaggi vocali che il fratello le aveva inviato in quanto erano stati eliminati. Asu sceglie di incontrare suo padre Galip al cimitero dove si trova sepolto suo zio Hakki…