Endless love, anticipazioni 18 settembre 2024: Asu accetta il regalo del padre ma poi…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 18 settembre 2024

Asu si rende conto che il padre intende togliere tutti i bene a Emir, temendo che la sua ossessione per Nihan lo conduca ad accettare qualsiasi suo desiderio economico. Di conseguenza, Galip offre ad Asu le quote dell'azienda di famiglia gestite da Emir e Asu le accetta. Dopo, però, la donna prende appuntamento con Emir per parlargli di quello che è successo. Emir ne è sconvolto, ma Asu lo rassicura sul fatto che non le piacciono le persone che vendono i propri figli…