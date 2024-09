Endless love, anticipazioni 19 settembre 2024: Emir cerca Nihan ma…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 19 settembre 2024

Zeynep è cascata nella trappola organizzata da Kemal per allontanare Emir da lei: dopo aver letto sul telefonino i messaggi che il fratello ha volontariamente lasciato a casa, indirizzati a lui da Zehir ma registrato in rubrica come "Nihan", Zeynep chiama Emir per dirgli che Nihan si trova a casa di Kemal (cosa che tra l'altro è vera). Emir cerca Nihan a casa, ma non la trova e così si dirige da Kemal. Zehir, appostato fuori casa di Emir, dice a Kemal che Emir sta uscendo di casa. Kemal fa andare via subito Nihan e aspetta l'arrivo di Emir. Emir, molto arrabbiato, cerca Nihan in casa di Kemal senza trovarla…