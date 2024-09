Endless love, anticipazioni 20 settembre 2024: trama puntata pomeridiana e serale

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 20 settembre 2024

Trama puntata pomeridiana

Kemal svela a Emir la trappola in cui è caduta Zeynep, affermando che Nihan non è mai stata lì e che tutto è stato fatto per mettere alla prova sua sorella. Emir, furioso, chiama Zeynep e le dice che non vuole più vederla. Tornato a casa, trova Nihan che finge di dormire nel letto di Vildan, accanto alla madre (come suggerito da Kemal, come vedremo in seguito).

Trama puntata in prima serata

Kemal, preoccupato per le minacce dirette di Emir alla sua famiglia, chiede a Zehir di sorvegliare le abitazioni dei suoi cari. Nihan, dopo aver scoperto che fu l’avvocato Nevzat a informare Onder e Zeynep della morte di Ozan, va a casa di quest’ultima e le chiede spiegazioni sulla morte del fratello. Zeynep, sconvolta dall’inaspettato interrogatorio, si difende. Quando Fehime rientra a casa accoglie Nihan in modo sorprendente, chiedendole se intende divorziare da Emir. Appena congedata Nihan, Zeynep chiama Emir per informarlo della visita della donna. Emir, sospettoso della curiosità di Nihan, decide di tendere una trappola a lei e Kemal: durante una riunione li lascerà soli sotto l’occhio di una telecamera nascosta per capire cosa si dicono. Leyla avvisa Ayhan dei piani di Emir su di lui ma come sempre l’incontro finisce in un litigio. Nihan confessa a Kemal di aver continuato le indagini da sola.

Emir e Asu, al capezzale della madre, pianificano un modo per liberarsi di Galip e fargliela pagare per tutto quello che ha fatto. Vildan chiama Kemal per assicurarsi che abbia ricevuto il pacco che gli ha inviato. Kemal contatta Asli per informazioni e lei gli risponde che lo ha lasciato al mattino sulla sua scrivania; tuttavia Kemal è sicuro di non averlo visto. Nihan nota la scomparsa del suo diario e capisce che è stata Vildan a prenderlo. La donna cerca di farle capire l’importanza che Kemal sappia la verità su Deniz ed è per questo motivo che lo ha consegnato a lui; tuttavia non l’ha ricevuto. Così, Nihan decide di ritrovarlo prima che finisca nelle mani sbagliate. Un imprevisto spiacevole orchestrato da Emir colpisce la famiglia di Kemal ma si trasforma in una piacevole occasione per riunirli tutti insieme. Fehime si presenta alla porta di Nihan con il diario e la convince a raggiungere un accordo per proteggere sia Deniz sia Kemal.

Kemal inizia i lavori di riparazione del negozio del padre dopo l’incendio. Si impegna personalmente nella pittura con l’aiuto di Ayhan il quale lo visita per ringraziarlo dell’assistenza fornita nella presentazione dei documenti necessari all’asta, evitandogli così una perdita economica. Zehir scopre il nome della fotografa che ha scattato le foto in ospedale il giorno in cui Ozan è stato trovato morto. Nihan la contatta chiedendole tutto il materiale disponibile. Seguici su Instagram.