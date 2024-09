Endless love, anticipazioni 21 settembre 2024: maxi puntata del sabato pomeriggio

Anticipazioni e trama puntata Endless love di sabato 21 settembre 2024

La fotografa consegna a Nihan tutto il materiale in suo possesso, e lei lo inoltra a Kemal. Dopo aver visionato rapidamente le immagini, Kemal le mostra a un ex poliziotto forense. Quest’ultimo dichiara senza mezzi termini che Ozan non avrebbe potuto impiccarsi da solo. Kemal poi incarica Zehir di prelevare la madre di Emir, il quale, venendo a conoscenza del fatto, va su tutte le furie.

La madre di Emir viene riportata a casa, e tutti scoprono che non è deceduta ma è stata mantenuta in stato vegetativo per 25 anni. Galip confesserà di aver falsificato i documenti medici e di aver dichiarato la morte della moglie per evitare danni alla sua reputazione a causa del tentativo di suicidio della stessa. Emir scopre che dietro il ritorno della madre si cela Kemal e giura vendetta contro di lui. Nel frattempo, Kemal riesce a far rapire il medico, che viene preso in custodia da Ayhan.

Nihan scopre che Efsane era a conoscenza dei fatti riguardanti Ozan poiché aveva ascoltato una conversazione telefonica tra Emir e un interlocutore sconosciuto, nella quale si diceva che una volta portato Ozan all’ospedale per avvelenamento, doveva essere eliminato. Kemal decide di chiedere nuovamente l’aiuto di Hakan, ma quest’ultimo informa immediatamente Emir. Lo scandalo del ritorno della madre di Emir provoca un crollo vertiginoso delle azioni della sua società.

Nell’azienda dei Kozcuoglu si vivono giorni tumultuosi a causa del crollo delle azioni, mentre Emir rintraccia il medico che ha mantenuto sua madre Mujgan in stato di sedazione per anni su ordine di Galip. Kemal, seguendo le tracce del barcaiolo incaricato di trasportare Ozan via mare dopo il rapimento dall’ospedale, e con l’aiuto di Nihan – che giura sulla tomba del fratello di scoprire l’assassino – conferma che il commissario Hakan collabora con Emir. Seguici su Instagram.