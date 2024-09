Endless love, anticipazioni 22 settembre 2024: Emir dà appuntamento a uno sconosciuto

Anticipazioni e trama puntata Endless love di domenica 22 settembre 2024

Mentre avanzano i preparativi per il matrimonio di Asu e Kemal, quest’ultimo è tormentato dai dubbi riguardo alla scelta che sta per fare. Nella famiglia Soydere sembra tornare la tranquillità e Kemal offre al fratello Tarik un lavoro onesto. Fehime, la madre di Kemal, confida ad Asu che il figlio di Nihan è in realtà di Kemal. Sconvolta dalla notizia, Asu decide di affrontare Emir, che la invita a casa sua dove incontrerà anche la loro madre, ancora in coma.

Emir, dopo aver ascoltato le rivelazioni del medico della madre, affronta Galip. Quest’ultimo cerca di convincere il figlio a non agire contro di lui, sostenendo che un attacco alla sua persona colpirebbe l’intero impero familiare. Nel frattempo, Ayhan e Leyla stanno godendosi una cena vinta da Ayhan grazie a una scommessa. Senza preavviso, Nihan arriva a casa di Leyla con Deniz e poco dopo si unisce anche Kemal. Nihan fa ascoltare a Kemal una registrazione segreta in cui Emir ordina ad Hakan di arrestare l’uomo incaricato di far evadere Ozan dalla prigione e un’altra registrazione in cui Emir dà appuntamento a uno sconosciuto per discutere di Ozan. Kemal e Nihan decidono quindi di seguire Emir per scoprire l’identità dell’uomo misterioso. Terminata la cena, Nihan mette a letto la piccola Deniz e durante la notte Kemal entra nella stanza per restituirle il telefono.

Nihan teme che Emir sospetti qualcosa e abbia scoperto che sta aiutando Kemal nelle indagini sulla morte di Ozan. Spaventata, tenta di allontanare Kemal, ma il legame tra loro due è ancora molto forte. Fehime si reca da Asu trovandola in lacrime. La donna si sfoga raccontando che Kemal l'ha lasciata e teme che si riavvicini a Nihan mettendosi in pericolo. Fehime riesce a convincere Asu a non perdere la speranza con suo figlio.