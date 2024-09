Endless love, anticipazioni 24 settembre 2024: Nihan si tiene lontana da Kemal

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 24 settembre 2024

Kemal svolge indagini su Hakan scoprendo che, nonostante le sue risorse economiche non infinite, ha finanziato una costosa operazione chirurgica per il fratello. Kemal sospetta dunque che Emir lo abbia aiutato per poi chiedergli in cambio dei particolari favori. Kemal si rende contro inoltre che il nuovo giovane autista di Nihan è proprio il fratello di Hakan e crede che Emir lo usi per controllare gli spostamenti della moglie. Comunque sia, Nihan tenta di mantenere le distanze da Kemal, esattamente come promesso a Fehime… Seguici su Instagram.