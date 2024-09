Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 25 settembre 2024

Nihan fa il possibile per far funzionare il suo matrimonio con Emir. Banu sente di nascosto una telefonata di Zeynep e le due finiscono per discutere aspramente; fortunatamente il litigio viene interrotto dall'arrivo di Fehime, che difende la figlia. Ayhan, in pieno accordo con Kemal, progetta il sequestro di Reshat. Quando quest'ultimo scompare, Emir ordina a Tufan di trovarlo…