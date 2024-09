Endless love, anticipazioni 28 settembre 2024: Zeynep tenta di far riavvicinare Kemal e Asu

Anticipazioni e trama puntata Endless love di sabato 28 settembre 2024

Kemal minaccia Hakan di pubblicare un articolo compromettente se il commissario non gli consegnerà i filmati del finto rapimento di Galip. Ottenuti i video, Kemal identifica uno dei falsi rapitori e, con l’aiuto di Zehir e Ayhan, lo costringe a confessare la verità alla polizia per poter essere scagionato. Inoltre, su consiglio di Nihan, Fehime minaccia Emir di rivelare la verità su Deniz se l’uomo non ritira le accuse.

Emir mette alla prova Nihan poiché sospetta che tra lei e Kemal ci sia nuovamente qualcosa. Tra Leyla e Ayhan cresce la confidenza; ogni occasione è buona per lui per farle visita e sembra che lei inizi ad apprezzare queste attenzioni. Zehir e l’avvocato di Kemal incastrano gli uomini che hanno inscenato il rapimento di Kemal, costringendoli a confessare che era tutta una montatura. Hakan informa Emir che non può fare altro che chiudere le indagini e archiviare il caso. Asu è in convalescenza ma deve subire le continue insinuazioni di Zeynep. Kemal va finalmente a trovarla; inizialmente mantiene la sua posizione ma prima di andarsene lascia intendere che c’è una possibilità che tornino insieme. Prima di partire, Kemal nota una borsa simile a quella vista a casa di Tufan e chiede a Leyla di indagare per capire quanti esemplari siano stati venduti in città.

Hakan, spinto da Zeynep, va a incontrare il giornalista che ha pubblicato la notizia della gravidanza di Asu e registra la conversazione, facendogli confessare il nome della persona che ha richiesto la diffusione della notizia: Emir. Zeynep consegna la registrazione a Kemal nel tentativo di farlo riappacificare con Asu. Nel frattempo, Kemal mostra a Leyla, Nihan e Ayhan i documenti dai quali emerge che la data di morte dei genitori di Asu è stata falsificata, informando tutti del fatto che Asu potrebbe essere la sorella di Emir. Per ottenere prove concrete, Leyla e Ayhan si recano a Zonguldak, luogo dove Müjgan Kozcuoğlu dovrebbe aver partorito.