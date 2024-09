Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 30 settembre 2024

Kemal consegna a Tufan una lettera e gli chiede di darla al suo vero capo, il ricattatore di Emir. Tufan sta per chiamare Asu, ma all'improvviso cambia idea e la porta ad Emir. Nella missiva, Kemal propone un accordo ad Asu per distruggere Emir. In cambio lui passerà le quote della Kozcuoglu che dice di avere..