Endless love, anticipazioni 4 settembre 2024: Kemal perde il controllo, ecco perché

Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 4 settembre 2024

Nihan era andata da Kemal per dirgli che attendeva un figlio suo, ma lui rifiuta di parlarle. Uscendo dal carcere, Nihan concede un’intervista attraverso la quale dichiara di essere incinta di Emir. Quando Kemal ascolta l’intervista, si infuria e perde il controllo, tanto da essere messo in isolamento. Tarik dice ad Emir che, visto il suo scontro con Kemal, non gli è più possibile lavorare per lui. Emir sembra rimanere tranquillo, ma si intravedono velate minacce. Emir, ancora in ospedale, ha un acceso scontro con Asu… Seguici su Instagram.