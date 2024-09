Endless love, anticipazioni 5 settembre 2024: Emir capisce l’inganno di Nihan e…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 5 settembre 2024

Asu fa capire a Emir che può anche riconoscere il figlio di Nihan ma non gli sarà mai possibile dimostrare che è suo. Emir capisce quindi che Nihan ha un piano di fuga e che ha affermato di essere incinta di lui solo per ingannarlo; di conseguenza ordina a Galip di badare ai movimenti di Nihan per impedirle di partire. Hakan si reca in ospedale per interrogare Emir, il quale lo avvisa: verrà trasferito e, se non rinuncerà all’indagine, sarà anche licenziato… Seguici su Instagram.