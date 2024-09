Endless love, anticipazioni 6 settembre 2024 (puntata pomeridiana): Kemal libero!

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 6 settembre 2024

Kemal esce finalmente dal carcere prigione e ad aspettarlo c'è anche Nihan. Visto l'imbarazzo della famiglia di Kemal, Leyla ordina però a Nihan di andarsene. Kemal, pur essendo piuttosto turbato, va verso di lei, ma proprio in quel momento Nihan riceve un video sul cellulare: è di sua figlia, che Emir ha fatto rapire. Nihan se ne va e incontra Emir, che le detta le sue condizioni per ridarle la bimba. Nihan, se vuole rivedere la piccola Deniz, deve tornare a vivere con Emir e non dovrà chiedere alcun tipo di aiuto, altrimenti Emir darà la bambina in adozione…