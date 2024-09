Endless love, anticipazioni 8 settembre 2024: tra Leyla e Kemal non è più come prima…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di domenica 8 settembre 2024

Zehir accoglie Zehra nella sua abitazione con l’intento di persuaderla ad accettare la proposta di lavoro che Kemal vorrebbe offrirle; tuttavia, la donna rifiuta categoricamente. Nel frattempo, Zeynep, invitata da Hakan a prendere un tè, si confida con lui, raccontandogli di quanto amava Ozan e del dolore che ha provato per la sua perdita. Hakan cerca di ottenere informazioni da Zeynep, ma quando lei si rende conto delle sue intenzioni, decide di andarsene indignata. Hakan però la trattiene consegnandole una lettera che Ozan le aveva scritto. Alla gara per l’appalto del sito minerario, Kemal riesce a vincere la licenza contro Emir. Asu e Kemal vanno a cena fuori in un ristorante e lì si ritrovano allo stesso tavolo con Emir e Nihan. Kemal è convinto di poter celebrare la sua vittoria su Emir, ma quest’ultimo lo informa che Asu gli ha venduto il 50% delle sue azioni. Kemal è furioso e avverte Asu di non agire più alle sue spalle.

Kemal chiede al Commissario Hakan di indagare su un incidente stradale in cui è morto il direttore del carcere. Il Commissario informa immediatamente Emir che Kemal sta cercando informazioni su questo evento. Leyla va a trovare Kemal, ma i rapporti tra i due sono diventati tesi e se ne va delusa dal suo “figlio spirituale”, che appare aggressivo e vendicativo. Uscendo dalla casa di Kemal, incontra Hayan che si offre di accompagnarla a casa. Quando Hayan scopre la vera identità di Leyla, rimane turbato. Nel frattempo, Nihan continua a vivere nella casa di Emir con sua madre e sua figlia, ma il rapporto con il marito resta difficile. Inoltre, nella stessa casa vive Eda, una studentessa cugina di Efsane che si occupa della figlia di Nihan come babysitter; tuttavia, i rapporti tra lei e Nihan non sono affatto armoniosi. Intanto, Kemal ha stipulato un accordo per acquistare delle licenze minerarie ma incontra ostacoli da parte di Emir. Seguici su Instagram.