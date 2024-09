Endless Love anticipazioni: Banu smascherata da Tarik!

“Tana” per Banu Akmeriç (Çağla Demir). Nel corso delle puntate autunnali di Endless Love, Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy) scoprirà infatti che la donna è sempre stata una “spia” di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) fin dal primo giorno del loro matrimonio. Per questo non sarà per niente clemente nei riguardi della moglie…

Endless Love, news: il “rapimento” di Deniz

Tutto partirà quando Kemal (Burak Oxcivit) si accorderà con Nihan Sezin (Neslihan Atagül) per “sequestrare” la piccola Deniz e sottrarla così dalle mani del perfido Emir. Ormai certo del fatto che la bimba sia sua figlia, Kemal penserà di portare Deniz in un luogo sicuro e affidarla alle cure dei genitori Hüseyin (Orhan Güner) e

Fehime (Zeyno Eracar), anche loro a conoscenza della verità.

Tuttavia, anche se riuscirà a portare in salvo Deniz, Kemal dovrà rivedere all’ultimo il suo piano; ciò perché Banu origlierà una conversazione che avrà con i genitori sul “rapimento” e metterà subito Emir al corrente di tutto quanto. Una mossa che però si rivelerà decisamente fatale per Banu, visto che Tarik non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che c’è proprio lei dietro la controffensiva – per fortuna non riuscita – messa in atto da Kozcuoğlu per evitare il rapimento della neonata.

Endless Love, trame: Asu manipola Tarik

Eh sì: già sospettoso sul conto della consorte per via di un misterioso accredito mensile che riceve ogni mese, Tarik si confronterà con la cognata Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk) sulla questione. Asu non esiterà quindi a comunicare a Tarik che Asu riceve dei soldi proprio da una delle aziende che appartengono ad Emir e Galip (Burak Sergen), dandogli modo di apprendere che la sua amata è sempre stata in combutta con il cattivo della soap.

Disgustato e conscio per la prima volta di essere stato preso in giro da Banu, Tarik non si accorgerà del fatto che anche Asu lo sta manipolando, come pattuito con Emir per rintracciare Kemal e capire dove si sia nascosto con Deniz. Per tale ragione, Tarik andrà su tutte le furie quando vedrà Banu intenta a nascondere un localizzatore nella borsa della madre Fehime!

Endless Love, spoiler: Banu smascherata da Tarik

Con le lacrime agli occhi, dopo essere stata colta con le mani nel sacco, Banu implorerà Tarik di perdonarla, sottolineando che Emir l’ha costretta ad agire per conto suo. A questo giro, Tarik non vorrà però sentire ragioni e, dopo averle comunicato che deve fare qualcosa per lui quella sera stesso, chiuderà Banu nella sua stanza, privandola del cellulare, per evitare che faccia ancora la spia con Kozcuoğlu.

Quella sera stessa, Tarik poi ordinerà a Banu di nascondere, come già stava tentando di fare, il localizzatore nella borsa di Fehime per poi telefonare ad Emir e dirgli che è tutto a posto. Tarik si sarà infatti accordato con Kemal per far sì che gli uomini di Emir seguano Fehime e Hüseyin fino ad un certo punto del tragitto, dove poi prenderanno un altro taxi con due “alleati” che prenderanno il loro posto e la sopracitata borsetta per “seminare” gli scagnozzi.

Al termine di quel viaggio, stando alle sue intenzioni, Kemal consegnerà dunque Deniz a Fehime e Hüseyin, fino a data da destinarsi e finché non avrà sconfitto definitivamente Emir. Occhio però, ormai lo sapete, perché a Endless Love il colpo di scena è sempre dietro l'angolo…