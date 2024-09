Endless love, anticipazioni dal 15 al 21 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da domenica 15 a sabato 21 settembre 2024

Zeynep incontra Emir e, in una serata di passione, gli rivela che Kemal nutre sospetti sul suo coinvolgimento nell’omicidio di Ozan. Emir, a sua volta, dubita di Zeynep e sospetta che lei non gli stia raccontando tutta la verità riguardo al giorno in cui ha visitato Ozan in ospedale. Contemporaneamente, Nihan organizza una serata fuori con Eda. Durante l’evento, assistono a un concerto dei Pera, una band rock che Kemal e Nihan avevano scoperto sette anni prima, quando non erano ancora celebri.

Dopo aver verificato che Nihan stesse bene, Kemal lascia l’ospedale prima dell’arrivo di Emir. Il giorno dopo, si dirige ad un incontro che spera gli riveli la verità sulla morte di Ozan. All’appuntamento arrivano sia Emir che Nihan. Emir offre una prospettiva diversa sugli eventi che hanno condotto alla tragica scomparsa di Ozan. Tuttavia, né Nihan e né Kemal sono convinti dalla sua versione dei fatti. Kemal decide quindi di proseguire con le indagini per scoprire chi aveva il compito di portare Ozan fuori dal paese. Zehir sembra essere sulla giusta traccia. Zeynep incappa in una mail inviata a Banu riguardante un pagamento a suo favore. Dopo alcune indagini, scopre che è stato Emir a effettuarlo. Chiede spiegazioni a Banu, che nega qualsiasi connessione con l’uomo. Con il sospetto che cresce, Zeynep persuade Emir a incontrarla. Emir ordina a Tarik di rimanere in silenzio riguardo al suo ruolo nel tentativo di rapimento di Ozan.

Kemal, convinto che Ozan sia stato assassinato, continua a indagare sulla sua morte. Nihan capisce che l’uomo ha delle informazioni riguardanti la morte di suo fratello, ma non riesce a farsi dire nulla. Leyla teme che Kemal si metta nei guai, allora continua la sua collaborazione con Ayhan per fermare il figliastro. L’ex galeotto aiuta la donna ma per farlo deve, almeno in un primo momento, aiutare Kemal con il suo piano, affinché l’uomo si fidi di lui. Ayhan approfitta anche della situazione per stare vicino a Leyla, che lusinga con diversi complimenti.

Ayhan, che da sempre ha un evidente debole per Leyla, lo porta a scontrarsi con Galip. Zeynep continua a vedere Emir di nascosto, ma le dinamiche tra i due non sembrano essere cambiate: lui la tratta con indifferenza, lei è frustrata e cerca più attenzioni. La ragazza, per fare ingelosire l’uomo, inizia ad avvicinarsi ad Hakan. In casa Soydere, la convivenza tra suocera e nuora è sempre più difficile.

Kemal ha ottenuto le registrazioni delle recenti telefonate di Ozan dal carcere. Nihan è determinata ad ascoltarle, quindi organizza delle evasioni notturne per recarsi a casa di Kemal. Non avendo risposto alle ultime chiamate di suo fratello, non era riuscita a sentire i messaggi vocali che Ozan le aveva lasciato perché erano stati eliminati. Asu sceglie di incontrare suo padre Galip al cimitero dove è sepolto suo zio Hakki.

Asu apprende che il padre ha intenzione di spogliare di ogni bene Emir, in quanto ha paura che la sua ossessione per Nihan lo spinga ad accettare qualsiasi suo desiderio anche di tipo economico. Galip offre ad Asu le quote dell’azienda di famiglia detenute da Emir e Asu le accetta. Successivamente, però dà appuntamento a Emir per raccontargli l’accaduto. Emir appare sconvolto, ma Asu lo tranquillizza. Lei ha accettato il regalo del padre ma non le piacciono le persone che vendono i propri figli.

Zeynep è caduta nel tranello ordito da Kemal per allontanare Emir da lei: dopo aver letto i messaggi sul cellulare che il fratello ha lasciato a casa volutamente, indirizzati a lui da Zehir ma registrato come “Nihan” in rubrica, Zeynep chiama Emir per comunicargli che Nihan si trova a casa di Kemal (cosa, peraltro, vera). Emir cerca Nihan in casa, e non trovandola si dirige da Kemal. Zehir, appostato fuori casa di Emir, comunica a Kemal che Emir sta uscendo di casa. Kemal fa andare via alla svelta Nihan, e attende l’arrivo di Emir. Emir, infuriato, cerca Nihan in casa di Kemal senza trovarla.

Kemal rivela a Emir il tranello in cui è caduta Zeynep, asserendo che Nihan non è mai stata lì e che lo ha fatto per mettere alla prova sua sorella. Emir, fuori di sé, telefona a Zeynep e le dice che non vuole più vederla. Emir torna a casa, e trova Nihan che finge di dormire nel letto di Vildan, accanto alla madre (cosa che gli ha suggerito Kemal, come vedremo in seguito).

Kemal, preoccupato per le minacce esplicite di Emir alla sua famiglia, chiede a Zehir di mettere le case dei suoi cari sotto sorveglianza. Nihan, dopo aver scoperto che fu l’avvocato Nevzat a comunicare la notizia della morte di Ozan a Onder e Zeynep, va a casa di quest’ultima e le chiede alcuni chiarimenti riguardo alla morte di suo fratello. Zeynep, turbata per l’inaspettato interrogatorio, si schermisce. Quando Fehime rientra a casa accoglie Nihan in modo inaspettato, chiedendole se ha intenzione di divorziare da Emir. Appena congedata Nihan, Zeynep chiama Emir per avvertirlo della visita di Nihan. L’uomo, insospettito dalla curiosità di Nihan, decide di tendere una trappola a lei e Kemal: nel corso di una riunione li lascerà soli sotto l’occhio di una telecamera nascosta per capire cosa si dicono. Leyla avverte Ayhan che Emir ha dei piani su di lui ma come al solito l’incontro finisce in un battibecco. Nihan confessa a Kemal di avere continuato le indagini per conto suo.

Emir e Asu, al capezzale della madre, escogitano un piano per sbarazzarsi di Galip e fargliela pagare per tutto quello che ha fatto. Vildan chiama Kemal per accertarsi che abbia ricevuto il pacco che gli ha mandato. Kemal contatta Asli per chiederle informazioni e lei gli risponde che l’ha lasciato al mattino sulla sua scrivania, ma Kemal è sicuro di non averlo visto. Nihan si accorge che il suo diario è sparito e capisce che è stata Vildan a prenderlo. La donna cerca di farle capire che è giusto che Kemal sappia la verità su Deniz ed è per questo motivo che lo ha recapitato a lui, tuttavia non l’ha ricevuto; perciò Nihan è decisa a ritrovarlo prima che finisca nella sue mani. Un brutto inconveniente, architettato da Emir, colpisce la famiglia di Kemal ma si trasforma in una piacevole occasione per riunire tutta la famiglia. Fehime si presenta alla porta di Nihan con il diario e la convince a raggiungere un accordo, che tutelerà tanto Deniz quanto Kemal.

Kemal inizia a riparare il negozio di suo padre dopo l’incendio. Si impegna personalmente nella pittura, con l’aiuto di Ayhan che lo visita per ringraziarlo di aver presentato i documenti necessari per l’asta, evitandogli così di perderla. Zehir scopre il nome della fotografa che ha fatto le foto in ospedale il giorno in cui Ozan è stato trovato morto. Nihan la contatta chiedendole di fornirle tutto il materiale disponibile.

La fotografa consegna a Nihan tutto il materiale in suo possesso, e lei lo inoltra a Kemal. Dopo aver esaminato velocemente le foto, Kemal le mostra a un ex poliziotto forense. Quest’ultimo afferma chiaramente che Ozan non avrebbe potuto impiccarsi da solo. Kemal poi incarica Zehir di prendere la madre di Emir, il quale, venendo a sapere ciò, va su tutte le furie.

La madre di Emir viene riportata a casa, quindi tutti scopriranno che non è morta ma che è stata tenuta in stato vegetativo per 25 anni. Galip ammetterà di aver detto che era morta e di aver falsificato i documenti medici dato che il tentativo di suicidio della moglie avrebbe danneggiato la sua immagine. Emir scopre che dietro al ritorno della madre a casa si nasconde Kemal, e gli giura vendetta. Nel frattempo, Kemal ha fatto rapire il dottore che si trova nelle mani di Ayhan. Nihan scopre che Efsane sapeva qualcosa su ciò che è accaduto a Ozan in quanto aveva ascoltato una conversazione telefonica tra Emir e un interlocutore di cui non si conosce il nome in cui lui diceva che una volta portato Ozan in ospedale a causa dell’avvelenamento, doveva essere eliminato. Kemal decide di tornare a chiedere l’aiuto di Hakan che però avviserà immediatamente Emir. Lo scandalo del ritorno della madre di Emir porterà le azioni della sua società a calare vertiginosamente.

Nell’azienda dei Kozcuoglu si attraversano giorni turbolenti a causa del crollo delle azioni, mentre Emir trova il medico che ha mantenuto in stato di sedazione sua madre, Mujgan, per anni su ordine di Galip. Kemal, seguendo la pista del barcaiolo incaricato di trasportare Ozan via mare dopo il rapimento dall’ospedale, e con l’aiuto di Nihan – che giura sulla tomba del fratello di scoprire l’assassino – conferma che il commissario Hakan lavora per Emir. Seguici su Instagram.