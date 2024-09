Endless love, anticipazioni dal 22 al 28 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da domenica 22 a sabato 28 settembre 2024

Mentre si avvicinano i preparativi per il matrimonio di Asu e Kemal, quest’ultimo è assalito dai dubbi sulla decisione imminente. Nella famiglia Soydere sembra tornare la serenità e Kemal propone al fratello Tarik un impiego onesto. Fehime, la madre di Kemal, rivela ad Asu che il figlio di Nihan è di Kemal. Asu, sconvolta, richiede un confronto con Emir, che la invita a casa sua, dove lei incontrerà anche la loro madre, tuttora in coma.

Dopo le rivelazioni del medico di sua madre, Emir affronta Galip, il quale cerca di persuadere suo figlio a non agire contro di lui, perché un attacco alla sua persona sarebbe un attacco a tutto l’impero di famiglia. Nel frattempo, Ayhan e Leyla si stanno godendo la cena che Ayhan le ha strappato dopo aver vinto la scommessa. Senza preavviso, Nihan si presenta alla porta di Leyla con Deniz e poco dopo anche Kemal si aggiunge alla compagnia. Nihan fa sentire a Kemal la registrazione che ha fatto di nascosto (nella quale Emir ordina ad Hakan di arrestare l’uomo che avrebbe dovuto portare via Ozan una volta evaso di prigione) e una seconda registrazione in cui sempre Emir dà appuntamento a uno sconosciuto per parlare di Ozan. Kemal e Nihan decidono di seguire Emir all’appuntamento per scoprire l’identità dell’uomo misterioso. Finita la cena, Nihan va a dormire insieme alla piccola Deniz e, durante la notte, Kemal entra nella camera da letto per riportare a Nihan il telefono.

Nihan teme che Emir sospetti di lei e che abbia scoperto che sta aiutando Kemal nelle indagini sulla morte di Ozan. Spaventata, cerca di allontanare Kemal, ma il sentimento che li lega reciprocamente è ancora molto profondo. Fehime si reca a casa di Asu e la trova in lacrime. La donna si sfoga raccontando che Kemal l’ha lasciata e che teme possa riavvicinarsi a Nihan, trovandosi in una situazione di pericolo. Fehime convince Asu a non rinunciare a suo figlio.

Emir dichiara a Galip che intende attaccare Kemal facendo cadere il suo nemico in una trappola. Nello stesso momento Kemal sta organizzando, con la complicità di Ayhan, un piano per conquistare la fiducia di Reshat Salkin. Nihan confessa a Leyla di essere stata baciata da Kemal. La donna le ricorda tutti i rischi a cui esporrebbe se stessa e la sua famiglia se desse seguito a questo riavvicinamento. Asu ha un confronto con Nihan in cui le chiede se lei abbia a che fare con la decisione di Kemal di annullare il matrimonio.

Kemal indaga sull’agente Hakan e scopre che, nonostante le sue limitate risorse economiche, ha finanziato un costoso intervento chirurgico per il fratello. Sospetta che Emir lo abbia aiutato, come è sua abitudine, per poi chiedere favori in cambio al momento giusto. Kemal si accorge inoltre che il nuovo giovane autista di Nihan è il fratello di Hakan e ipotizza che Emir lo utilizzi per monitorare gli spostamenti della moglie. Nihan, informata di queste novità, cerca di mantenere le distanze da Kemal, come promesso a Fehime.

Nihan si sforza di far funzionare il suo matrimonio con Emir, che desidera di più da lei. Banu ascolta di nascosto una telefonata di Zeynep e le due finiscono per avere un violento litigio, interrotto solo dall’arrivo di Fehime, che difende strenuamente la figlia. Ayhan, in accordo con Kemal, pianifica il sequestro di Reshat. Quando l’uomo scompare, Emir ordina a Tufan di trovarlo.

Asu è disperata per essere stata lasciata da Kemal. Suo fratello Emir decide di “aiutarla” facendo pubblicare la notizia che lei aspetta un figlio da Kemal. Ovviamente Kemal si infuria perché pensa che sia stata lei, per riconquistarlo, a diramare la falsa notizia. Zeynep intanto incontra di nascosto Hakan ma viene sorpresa dalla madre che piomba al bar dove i due erano appena arrivati. Zeynep, per giustificare il fatto che non fosse andata a lavorare all’asilo, le dice che lei e il commissario Hakan stanno insieme ma che, essendo all’inizio della loro conoscenza, non aveva voluto dire niente alla famiglia.

Zeynep prega la madre di mantenere il segreto coi fratelli Tarik e Kemal sul fatto che lei e il commissario Hakan stanno insieme. Galip, intanto, riceve un’ulteriore segnalazione dall’agenzia ispettiva di Kemal perché il progetto per cui ha vinto l’appalto presenta ancora delle irregolarità. Galip, d’accordo con Emir, finge di arrabbiarsi in modo esagerato con Kemal per poi informare Emir del successo ottenuto con quella recita.

Emir sta consegnando una valigetta con del denaro a Reshat: vuole farlo partire dopo che ha tradito Kemal. Contemporaneamente, Galip, che ha accettato di essere complice del figlio per inscenare il proprio rapimento, si fa trovare da Kemal nel magazzino di Zehir utilizzato come finta location dei sequestratori. Intanto Nihan si è fatta accompagnare in un magazzino, dove sta avvenendo l’incontro tra Emir e Reshat. Inavvertitamente fa un rumore e mette sull’avviso i due uomini, che cominciano a cercarla. Per nascondersi si rifugia nella ghiacciaia. Nihan è bloccata dentro, comincia ad andare in ipotermia, e chiama al telefono Kemal. Quest’ultimo riceve la chiamata mentre è messo alle strette da Galip e la polizia sta arrivando sul posto. Invece di restare per provare a discolparsi, Kemal decide di scappare per andare a salvare Nihan. Intanto, Asu decide di togliersi la vita per essere stata abbandonata ancora una volta da Kemal, e chiama, senza risposta, sia Nihan che Kemal.

Nihan riceve una telefonata di Emir mentre è in clinica con Kemal, dopo avere soccorso Asu. È costretta a rivelargli il nome della clinica dove si trovano e così Emir avverte la polizia, che irrompe in ospedale per catturare Kemal ma senza successo: l’uomo è già fuggito. Kemal e Zehir ricostruiscono il meccanismo della trappola che ha incastrato Kemal: i loro nemici hanno falsificato in qualche modo la firma di Zehir, intestandogli il magazzino dove era nascosto Galip. Kemal si rifugia da Ayhan e Nihan, preoccupata per lui, lo raggiunge insieme a Leyla per convincerlo ad usare la registrazione che lo scagionerebbe. Kemal però si rifiuta: se lo facesse esporrebbe Nihan a un pericolo enorme, e comunque ha in mente un altro piano per salvarsi. Galip suggerisce alla polizia di cercare Kemal da Ayhan. Zeynep, mentre si trova nella centrale di polizia, sente che la polizia farà irruzione nel luogo dove è nascosto suo fratello.

Mentre si nascondono nel deposito di Ayhan, Kemal confessa a Nihan che sarebbe voluto fuggire insieme a lei per costruire una famiglia. Nihan, pur promettendogli di rimanere al suo fianco, lo spinge a riflettere sull’amore che Asu prova per lui. Nel frattempo, Zeynep giunge in ospedale e vede Emir parlare con Asu, il che la spinge a credere che i due abbiano una relazione clandestina, così minaccia Emir di raccontare tutto. Emir, però, le fa intendere che conosce la verità sulla morte di Ozan e la costringe al silenzio.

Kemal minaccia Hakan di far pubblicare un articolo compromettente se il commissario non gli fornirà i filmati del finto rapimento di Galip. Entrato in possesso dei filmati, Kemal individua uno dei finti rapitori e, con l’aiuto di Zehir e Ayhan, lo costringe con le cattive a confessare la verità alla polizia così da poter essere scagionato. Inoltre, su consiglio di Nihan, Fehime minaccia Emir di rivelare la verità su Deniz se l’uomo non ritirerà le accuse.

Emir mette alla prova Nihan perché sospetta che tra lei e Kemal ci sia di nuovo qualcosa. Tra Leyla e Ayhan c’è sempre più confidenza, per lui ogni pretesto è buono per andare a trovarla e sembra che lei inizi a gradire queste attenzioni. Zehir e l’avvocato di Kemal incastrano gli uomini che hanno inscenato il rapimento di Kemal e li costringono a confessare che è stata una montatura. Hakan comunica a Emir che non può far altro che chiudere le indagini e archiviare il caso. Asu è in convalescenza ma deve subire le continue insinuazioni di Zeynep. Kemal si reca finalmente a trovarla, inizialmente è fermo sulle sue posizioni ma prima di andarsene le lascia intendere che c’è una possibilità che tornino insieme. Prima di andar via, Kemal vede la stessa borsa che aveva notato in casa di Tufan e chiede a Leyla di indagare per capire quanti pezzi uguali sono stati venduti in città.

Hakan, spinto da Zeynep, va ad incontrare il giornalista che ha pubblicato la notizia della gravidanza di Asu. E registrando la conversazione, gli fa confessare il nome della persona che ha chiesto di diffondere quella notizia, cioè Emir. Zeynep dà la registrazione a Kemal per cercare di farlo riappacificare con Asu. Nel frattempo, Kemal fa vedere a Leyla, Nihan e Ayhan i documenti dai quali si evince che la data di morte dei genitori di Asu è stata falsificata. E mette al corrente tutti del fatto che Asu potrebbe essere la sorella di Emir. Per avere delle prove concrete, Leyla e Ayhan si dirigono a Zonguldak, luogo dove Müjgan Kozcuoglu deve aver partorito.