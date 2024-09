Endless love, anticipazioni dal 30 settembre al 5 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre 2024

Kemal dà a Tufan una lettera e gli chiede di consegnarla al suo vero capo, il ricattatore di Emir. Ma Tufan mentre sta per chiamare Asu, cambia idea e la porta ad Emir. Nella lettera Kemal propone un accordo ad Asu per distruggere Emir. In cambio lui le darà le azioni della Kozcuoglu che dice di possedere.

Zehir informa Kemal che l’acquisto del terreno è concluso, ma il proprietario dell’immobile insiste per incontrarlo prima. Kemal rivela a Zehir il suo intento di fidanzarsi nuovamente con Asu. Nel frattempo, Ayhan e Leyla, diretti all’ospedale per ottenere il certificato di nascita di Asu per Kemal, incontrano un problema con l’auto che li costringe a rallentare. Emir richiede ad Asu i movimenti bancari aziendali e quelli personali di Kemal per indagare sulle sue azioni, scoprendo che sta acquistando azioni della sua impresa.

Emir comunica a Safak il suo desiderio di inviarlo a studiare in Inghilterra, decisione che non gradirà Hakan. Ayhan e Leyla arrivano all’ospedale e, mentendo, ottengono l’accesso all’archivio non digitalizzato, il che li obbliga a una tediosa ricerca manuale.

Per Kemal l’affare del terreno non va a buon fine perché c’è lo zampino di Emir. Ma probabilmente qualcuno ha passato informazioni riservate, e Zehir sospetta di Tarik. Emir ormai pensa di avere in pugno Kemal, e ordina ad Asu di rubare dei documenti dall’azienda del suo fidanzato convinto che possano dimostrare le irregolarità commesse da Kemal nell’acquisto delle azioni della Kozcuoglu Holding. Nel frattempo Leyla e Ayhan sono nella città di Zonguldak per cercare il documento che dimostri che Asu ed Emir sono fratelli, e alla fine lo trovano.

Quando Kemal rivela a Nihan il documento che attesta che Asu ed Emir sono fratelli, lei rimane scioccata. Kemal e Nihan ora sospettano che Asu possa avere informazioni anche sulla morte di Ozan. Zeynep, che ha un incontro con Emir, esige di sapere l’identità della donna vista con lui; è accecata dalla gelosia e ignora che la donna in questione è Asu, la sorella di Emir. Nel bel mezzo di questo confronto, arriva Nihan, che ha seguito Zeynep.

Zeynep, disperata, chiede conforto e aiuto a Tarik perché teme che Nihan scopra la verità sulla morte di Ozan. Tarik la rassicura che non le accadrà nulla. Nel frattempo, Kemal riceve la visita di un inviato della banca che gli comunica che tutte le sue transazioni sono messe sotto controllo per cercare eventuali irregolarità. Kemal vuole assolutamente scoprire chi stia tramando alle sue spalle e i sospetti cadono su Asu. Emir a questo punto gioca le sue carte e ricatta Kemal dicendogli che se non gli avesse concesso i terreni che vuole avrebbe mandato Mesut in prigione, inoltre sotto la minaccia di una denuncia alle autorità gli ordina anche di trasferire l’intera società nelle sue mani. Zehir, intanto, sospetta che sia Tarik il doppiogiochista e per farlo venire allo scoperto gli affida un fascicolo strettamente riservato. Tarik si incontra poi con Emir, ignaro che Zehir lo stia seguendo e filmando.

Kemal è costretto ad accettare la richiesta di Emir e gli cede la società per evitare che Mesut venga denunciato. Nihan, colta alla sprovvista dal rientro in casa di Asu, è rimasta intrappolata nel suo appartamento. Assiste all’arrivo di Kemal che finge di non essere consapevole del tradimento di Asu. Accorgendosi della presenza di Nihan, Kemal trova un escamotage per farla uscire di nascosto. Dopo poco, inventando una scusa per salutare la sua promessa sposa, la raggiunge. Le conferma la sua ferma intenzione di liberare lei e sua figlia da Emir e di consegnare alla giustizia i responsabili della morte di Ozan. Leyla fa visita ad Ayhan e gi dichiara quanto sia importante per lei la loro amicizia, nonostante i trascorsi dell’uomo. Emir telefona a Zeynep chiedendole di incontrarsi. Le domanda se sia stata contattata da Nihan. La ragazza nega, ma Emir minaccia di rivelare a tutti la sua responsabilità nell’omicidio di Ozan. Zeynep non si fa intimidire dalle intimidazioni di Emir.

Fehime coglie Zeynep in atteggiamenti intimi con Emir. La donna è infuriata con la figlia ma, al fine di tutelare la pace in famiglia, accetta di non dire nulla a Huseyin. Per giustificare la sua rabbia, inventa la prima scusa che le viene in mente, che coinvolte l’agente Hakan. Emir cerca in tutti i modi di avvicinarsi a Deniz. Anche se sa di non essere suo padre biologico, sembra sinceramente affezionato alla bambina. Nihan però non si illude e cerca di tenere il marito il più lontano possibile dalla figlia, perché è convinta che Emir la stia solo utilizzando per i suoi scopi personali.

In una riunione del Consiglio di amministrazione della Kozconoglu Holding, Galip annuncia che, dopo quarant’anni di lavoro, ha deciso di ritirarsi e per questo cederà le sue quote societarie ad un’altra persona. La riunione però viene interrotta dall’ingresso di Kemal che, nello sconcerto generale, annuncia di essere lui il maggiore azionista della società. Galip e Emir reagiscono molto male non capendo come sia possibile, ma Kemal li informa di essere legittimato a partecipare in quanto neosposo di Asu che ha ricevuto le quote da Galip. A quel punto, Asu viene aggredita da Emir che le intima di restituirgli le quote, altrimenti dirà a Kemal la verità sulla sua identità. Ma Asu lo gela con un inaspettato ricatto: lei ha in mano elementi che potrebbero far riaprire le indagini sulla morte di Ozan da cui si evincerebbe che non si sia suicidato ma sia stato ucciso, e che Emir sia il mandante del suo omicidio.

Kemal e Asu invitano a cena la famiglia di Kemal. I due annunciano che quella mattina si sono sposati. Mentre i giornalisti assediano casa di Emir, a casa di Kemal arriva la notizia che Asu sarebbe la figlia di Mujgan Kozcuoglu, madre di Emir. La famiglia di Kemal va via e lascia soli gli sposi. Emir telefona a Galip convinto che sia stato il padre a far diffondere la notizia. Asu va da Emir e lo minaccia: lo accusa di aver diffuso la notizia per fargli rompere con Kemal. Emir le chiede un giorno per trovare le prove altrimenti la invita a denunciarlo.