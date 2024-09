Endless love, anticipazioni dall’8 al 14 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da domenica 8 a sabato 14 settembre 2024

Zehir accoglie Zehra in casa sua sperando di convincerla ad accettare l’offerta di lavoro che vuole farle Kemal, la donna però rifiuta senza mezzi termini. Nel frattempo, Zeynep, invitata da Hakan a bere un tè, apre il suo cuore all’uomo, raccontandogli di quanto amasse Ozan e quanto la sua perdita l’avesse fatta soffrire. Hakan cerca di carpire qualche informazione da Zeynep, ma quando la ragazza si accorge del tentativo, fa per andarsene sdegnata. Hakan però la ferma consegnandole una lettera di Ozan indirizzata a lei. Alla gara d’appalto per il sito minerario, Kemal riesce ad aggiudicarsi la licenza contro Emir. Asu e Kemal vanno a cena fuori al ristorante, solo per ritrovarsi al tavolo con Emir e Nihan. Kemal è convinto di poter festeggiare la sua vittoria contro Emir, ma questi lo informa del fatto che Asu gli ha venduto il 50% delle sue azioni. Kemal è furioso e avverte Asu di non agire più alle sue spalle.

Kemal vuole che il Commissario Hakan verifichi un incidente stradale in cui ha perso la vita il direttore del carcere. Il Commissario avvisa subito Emir che Kemal sta cercando informazioni su questa vicenda. Leyla va a trovare Kemal, ma i rapporti tra i due sono diventati tesi, e se ne va delusa dal suo figlio “spirituale”, che appare aggressivo e vendicativo. Quando esce dalla casa di Kemal incontra Hayan, che si offre di accompagnarla a casa. Quando Hayan scopre la vera identità di Leyla, resta turbato. Nel frattempo, Nihan continua a vivere nella casa di Emir con sua madre e la sua bambina, ma il rapporto con il marito continua ad essere difficile. Nella casa, tra l’altro vive, anche Eda, una studentessa cugina di Efsane che svolge il ruolo di babysitter della figlia di Nihan, ma i rapporti tra la ragazza e Nihan non sono affatto idilliaci. Kemal intanto ha stipulato un accordo per acquistare delle licenze di sfruttamento minerario, ma trova sulla sua strada Emir.

Mentre Nihan ed Emir stanno discutendo sull’accordo matrimoniale, Kemal irrompe in azienda per rivelare ad Emir che, dal momento che si è impossessato scorrettamente delle quote della Alacahan Holding, gli ha teso una trappola. Le licenze delle miniere che l’uomo ha appena acquistato per un’ingente somma di denaro hanno un valore molto diverso da quello che immaginava. Eda, in difficoltà con Deniz, decide di portarla da Nihan. La donna cerca di nasconderla alla vista di Kemal. Ma Kemal riconosce la bambina portata a casa da Zeynep e manifesta i suoi sospetti sulla paternità di Deniz.

Emir, interrogando Zeynep, capisce che Kemal è ormai convinto di essere il vero padre della bambina. Tarik, sempre più inquieto, cerca senza successo di parlare con Banu. Nel frattempo, Ayhan costringe Sadi a consegnargli le cambiali firmate da Tarik, e ne sollecita il pagamento. Propone quindi ad Emir di unire le forze per vendicarsi di Kemal sfruttando la posizione delicata di Tarik.

Kemal non ha alcuna intenzione di arrendersi fino a quando non scoprirà la verità e, per questo motivo, mantiene sotto costante sorveglianza la casa di Nihan. Contemporaneamente, cerca di persuadere Hakan che Ozan non si è suicidato, ma il poliziotto gli presenta delle prove che lo inducono a dubitare delle proprie convinzioni. Queste sono le stesse fotografie che avrebbero indotto Ozan al suicidio. Nihan, esasperata dalla costante presenza di Kemal, chiede persino l’aiuto di Asu per tenerlo lontano.

Tarik, sommerso dai debiti, è costretto a rivolgersi a fonti poco affidabili per evitare il fallimento. Si ritrova così davanti ad Ayhan, che sfrutta il legame di parentela per cercare di contattare Kemal. Galip tenta di proteggere Asu, che è stata obbligata da Emir a siglare un patto, ma la donna nutre una profonda sfiducia verso tutti i Kozcuoglu. Asu è anche sotto la pressione di Fehime, che insiste perché lei e suo figlio si sposino.

Kemal sospetta che Deniz sia sua figlia, ma Nihan non vuole che lo scopra e, ovviamente, nemmeno Emir. Determinato a verificare se è il padre della bambina, Kemal si prepara a fare un test del DNA. Intanto, durante una cena con i suoi genitori, sua sorella Zeynep e Asu, Kemal accusa Zeynep di aver causato il suicidio di Ozan. Zeynep è devastata dalle accuse. Asu, dal canto suo, scoppia in lacrime realizzando che Kemal sta posticipando il loro matrimonio. Quando Asu chiede il motivo, Kemal ammette che vuole prima accertarsi di essere padre.

Alla cena irrompe Tarik, visibilmente ubriaco e disperato. Annuncia di essere rovinato, e di non sapere più come uscire dalla morsa degli usurai. Kemal decide di aiutarlo ma lui rifiuta. Tarik, infatti, pensa di essere in quella situazione solo perché Ayahn vorrebbe umiliare Kemal facendo in modo che si presenti da lui a perorare la causa del fratello.

Ayhan attende invano l’arrivo di Tarik. Nihan arriva all’ospedale con Deniz febbricitante, accompagnata da Kemal. Quando il dottore che la visita dice che potrebbe essere necessaria una trasfusione da uno dei genitori, il gruppo sanguigno di Nihan non corrisponde. Kemal, che crede di essere il padre di Deniz, chiede spiegazioni, e il dottore, mentendo, dice che il gruppo della bambina è “0 RH negativo”. Sopraggiunge Emir, che di fronte al favore fatto a Nihan e la bambina, ringrazia Kemal nonostante i dissapori e lo congeda. Deluso e sconcertato, Kemal va da Asu e fissa con lei la data del matrimonio. Più tardi, Nihan va su tutte le furie scoprendo che Emir, complice il medico, ha provocato artificialmente la febbre alla bambina per poter far sapere in questo modo a Kemal che non ne era il padre. Nihan racconta a Deniz una favola dove parla di sé e dei suoi piani. Kemal mette sotto torchio Satki.

Nihan incontra Kemal nel cantiere della scuola e scopre che l’uomo ha deciso di far dedicare ad Ozan il dormitorio. Nihan si infuria e lo aggredisce, non sarà un cartello in onore di Ozan a lavare le colpe che lei gli attribuisce. Ma Kemal, determinato a ricomporre la vera dinamica che ha portato Ozan alla morte, incarica la ex guardia carceraria Omer, suo prigioniero, di procurargli la registrazione della telefonata fatta da Ozan prima del suicidio. Sitki, a sua volta nel covo, prima implora Kemal di liberarlo dalla prigionia e poi corre da Emir a spifferargli le intenzioni di Kemal: Emir così lo incarica di anticipare le mosse del nemico, procurando a lui quella registrazione. Kemal poi arriva senza annunciarsi a casa di Tufan e si fa dare le foto che ritraggono il bacio tra Emir e Zeynep. Hakan, preoccupato per suo fratello Safak, chiede ad Emir di licenziarlo, ma l’uomo si rifiuta: ha salvato la vita del ragazzo pagando per la sua operazione chirurgica e ora riscuote il suo compenso.

Nihan riceve una busta contenente le foto che erano state inviate a Ozan in prigione. Così scopre del tradimento di Emir con Zeynep ed è sempre più risoluta nella sua decisione di vendicarsi. Zehir continua a cercare la registrazione della telefonata che Ozan ha fatto dal carcere, ma per ora senza risultati. Tarik comunica a Banu che dovranno trasferirsi dai suoi genitori; dopo un attimo di sconcerto, Banu gli promette che non lo abbandonerà. Tufan cerca di riconquistare la fiducia di Asu, ma lei non vuole più avere a che fare con lui. Emir scopre che il calcestruzzo sparito è stato donato da Kemal per la costruzione del dormitorio maschile della scuola d’arte. Zeynep incontra Emir perché vuole dargli un regalo per il suo compleanno, che sarà il giorno dopo. Si tratta di una chiave, con cui Zeynep gli augura di diventare un rifugio per sua figlia. Emir la tratta freddamente e, in maniera allusiva, le dice che avrebbe preferito un altro genere di regalo.

Tufan si reca a casa di Kemal per portare a lui e ad Asu l'invito per la festa a sorpresa di Emir. Inizialmente Kemal rifiuta, ma Asu invece lo convince a partecipare. Asu telefona a Nihan per chiederle spiegazioni sul perché fossero stati invitati, e lei risponde di non saperne niente e che non erano neanche sulla lista ma che sarebbero comunque potuti andare se avessero voluto. Tarik e Banu vanno a casa di Fehime ma quest'ultima non è felice di averla come nuora. Con un inganno, Kemal attira Emir nel suo ufficio e gli comunica che senza il benestare della sua società (di Kemal), lui non potrà rescindere nessun contratto e non potrà portare a termine nessuno dei suoi progetti. Nel frattempo, Tufan sta organizzando un piano per smascherare Asu, vuole proiettare davanti a tutti alla festa delle fotografie compromettenti.