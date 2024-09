Endless Love: Emir fa rapire Zeynep ma poi… | Anticipazioni

Anche Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) ha un cuore. Con questa frase si può riassumere un’azione dell’imprenditore che avverrà nel corso delle puntate autunnali di Endless Love. Spinto dalla sorella Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), Emir accetterà di far scoprire al “nemico” Kemal Soydere (Burak Oxivit) che è stata la sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) ad assassinare il marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut) un anno prima in ospedale, ma una scoperta gli farà cambiare idea all’ultimo minuto…

Endless Love, news: Kemal ad una svolta sull’omicidio di Ozan

La storyline partirà quando, grazie all’aiuto di Zehir (Uğur Aslan), Kemal riuscirà a trovare la donna che ha manomesso la stanza nella quale era stato ricoverato Ozan per fare passare il suo assassinio come un semplice suicidio. Insieme a Nihan (Neslihan Atagul), disposta a tutto pur scoprire chi ha davvero ucciso suo fratello, Kemal avrà dunque modo di parlare con la donna e sembrerà convincerla a dare un appuntamento a chi, dodici mesi prima, l’ha contattata in anonimato per chiederle di ripulire la “scena del crimine” da possibili indizi.

Inconsapevole del fatto che la donna sa benissimo che dietro a tutto quanto c’è Emir, Kemal darà ordine a Zehir di restare tutta la notte in compagnia della “testimone”, ciò per evitare che possa darsela a gambe prima che lui e Nihan incontrino il vero assassino. Tuttavia, Zehir cadrà in una trappola: il mattino successivo, due uomini di Emir si presenteranno alla porta della donna vestiti da poliziotti e lui dovrà fuggire. Cosa che permetterà alla testimone, in combutta con Emir, di sparire nel nulla…

Endless Love, spoiler: Emir fa rapire Zeynep

Contemporaneamente a ciò, grazie ad un dialogo con Asu, emergerà che Emir ha sempre saputo che è stata Zeynep ad assassinare Ozan, soffocandolo con un cuscino nel bel mezzo di una lite. A quel punto, per evitare che Kemal continui a rovistare sulla faccenda, Asu consiglierà a Emir di dare all’uomo ciò che vuole, ossia l’assassino di Ozan. Non a caso, Emir assolderà alcuni uomini per rapire Zeynep e portarla nel luogo dove l’assassino ha dato appuntamento alla donna precedentemente contattata da Kemal e Nihan.

Dopo che sarà riuscito nel rapimento, facendo narcotizzare Zeynep con del cloroformio mentre si recava al lavoro, Emir farà preparare un pacco regalo gigante nel capannone scelto per l’appuntamento e ordinerà che la ragazza venga messa al suo interno in modo tale che Kemal possa “spacchettarla” e restare attonito alla sua vista. Una mossa, quella di consegnare Zeynep, che a detta di Asu porterà Nihan ad allontanarsi da Kemal, dato che difficilmente accetterebbe di stare con il fratello della donna che ha ucciso il suo gemello!

Endless Love, trame: Emir scopre qualcosa di importante su Zeynep

Comunque sia, il colpo di scena non tarderà ad arrivare: quella stessa mattina, il commissario Hakan (Erhan Alpay) troverà nel bagno della sua casa un test di gravidanza fatto il giorno prima da Zeynep e capirà che la sua nuova coinquilina è in attesa di un figlio di Emir. Hakan si presenterà dunque da Kozcuoğlu e gli svelerà il “segreto”, esortandolo a lasciare in pace una volta per tutte la Soydere.

Fatto sta che tale rivelazione porterà Emir a fare un passo indietro. Nonostante il piano ben congegnato, Kozcuoğlu deciderà di proteggere la madre di suo figlio e la porterà via dal capannone prima dell’arrivo di Nihan e Kemal. Un dietrofront decisamente imprevedibile, che non consentirà ai nostri protagonisti di arrivare alla verità sulla morte di Ozan. Anche perché, come del resto vi abbiamo anticipato più volte, anche Tarik (Ruzgar Aksoy) sarà in qualche modo coinvolto nell’assassinio… Seguici su Instagram.