Endless Love anticipazioni: Kemal “sequestra” Deniz!

Il sequestro della piccola Deniz si farà strada nelle puntate autunnali di Endless Love. Per evitare che il nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) possa portare la figlia all’estero per impedirgli di vederla, Kemal Soydere (Burak Özçivit) darà il via ad un astuto piano per proteggere la bimba. Ovviamente, in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale anche Nihan Sezin (Neslihan Atagul)…

Endless Love, news: Emir e il peluche regalato a Nihan

La faccenda si delineerà nel momento in cui, tramite un esame del DNA, Kemal avrà finalmente la certezza del fatto che Deniz è sua figlia. A quel punto, l’uomo avrà modo di parlare della questione con Nihan, che però si rifiuterà di partire con lui per una meta segreta poiché avrà paura di ripercussioni da parte di Emir. Uno scontro piuttosto acceso che si tramuterà in un vero e proprio “pericolo” quando Nihan perderà il controllo della sua auto ed uscirà fuori di strada. Un incidente apparente che però verrà provocato da Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk), che cercherà così di sbarazzarsi della nemica.

Da un lato Nihan riuscirà a cavarsela al termine di una difficile operazione; dall’altro Emir inizierà a nutrire dei sospetti sul conto della consorte, tant’è che le regalerà un peluche con installata all’interno una telecamera. Agendo in tale modo, l’imprenditore scoprirà dunque che Kemal sa che Deniz è sua figlia e, attraverso uno stratagemma, farà firmare a Nihan un foglio con l’autorizzazione di portare la piccola Deniz all’estero.

Endless Love, spoiler: Kemal “sequestra” Deniz

Tuttavia, il doppio gioco di Emir verrà presto scoperto: grazie ad un aiuto fornitole dalla suocera Müjgan (Ayşen İnci), risvegliatasi dal coma dopo oltre venticinque anni, Nihan troverà la telecamera nascosta dal consorte nel peluche ed informerà Kemal dell’ipotesi che, molto probabilmente, Emir le ha fatto firmare con l’inganno un documento in grado di dargli potere sul trasferimento all’estero di Deniz.

A quel punto, contando sull’appoggio dei genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar), i quali sapranno ormai entrambi che Deniz è la loro nipote, Kemal organizzerà con la complicità di Nihan il sequestro di Deniz per strapparla dalle grinfie di Emir. Il piano, stando alle intenzioni del nostro protagonista, andrà in scena sfruttando il caos che si creerà a villa Kozcuoğlu durante il trasferimento di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) nell’abitazione…

Endless Love, trame: Emir sulle tracce di Kemal

Eppure, nonostante la “spia” Banu Akmeriç (Çağla Demir), che metterà subito in allerta Emir appena sentirà un dialogo tra i suoceri Fehime e Hüseyin, alla fine Kemal riuscirà a neutralizzare tutti i bastoni che Kozcuoğlu gli metterà tra le ruote, anche grazie all’aiuto di Ayhan Kandarli (Kerem Alisik) e Zehir (Uğur Aslan), ma dovrà rivedere una parte importante del suo stratagemma: alla fine porterà lui Deniz nella casa “sicura” a cui aveva pensato, mentre stando a quanto ideato all’inizio, avrebbero dovuto prendersi cura di lei i suoi genitori.

Un sequestro che presenterà i suoi rischi: Emir minaccerà infatti di uccidere uno per uno i parenti di Kemal finché non riavrà indietro la sua bambina. E, come prima mossa, si presenterà a casa Soydere con una tanica di benzina con l’intenzione di bruciarla. Idea che Nihan riuscirà a frenare, anche se la furia del cattivo della telenovela non farà che aumentare… Seguici su Instagram.