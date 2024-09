Endless Love anticipazioni: occhio al peluche di Emir! Ecco perché…

Può un innocuo peluche trasformarsi in un pericolo? Sì, se a regalarlo è Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu). È ciò che accadrà a Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagul) nel corso delle puntate autunnali di Endless Love. Vediamo insieme per quale ragione…

Endless Love, news: l’attentato a Nihan

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, tutto partirà nel momento in cui, tramite il test del DNA, Kemal avrà la certezza che la piccola Deniz è sua figlia. A quel punto, Soydere si arrabbierà tantissimo con Nihan per avergli nascosto la verità per così tanto tempo, ma valuterà l’ipotesi di fuggire con lei e la bambina appena la donna gli consegnerà il diario segreto dove ha scritto per filo e per segno qual è stata la vita di Deniz fin dal primo giorno del concepimento.

Tuttavia, dato che non avrà ancora fatto chiarezza sull’omicidio del fratello gemello Ozan (Barış Alpaykut) e temerà che Emir possa fare del male anche ad altre persone, Nihan rifiuterà categoricamente di fuggire con Kemal. Quest’ultimo forzerà quindi la mano e porterà via Deniz dalle braccia di Nihan, che a quel punto comincerà a seguirlo con la propria automobile. La stessa che sarà stata manomessa per volere di Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk) nel tentativo di liberarsi della rivale…

Endless Love, trame: Kemal riesce a farsi perdonare da Nihan

Al termine di una difficile operazione, dalla quale riuscirà a salvarsi soltanto poiché Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) le donerà il sangue su richiesta del fratello, Nihan farà dunque fatica a perdonare Kemal per ciò che le ha fatto e non mancherà di palesargli il proprio disappunto. Tuttavia, alla fine, Kemal sarà farsi perdonare da Nihan, promettendole che manterrà un profilo basso con Emir, fingendo ad esempio di non sapere che Deniz è sua figlia.

Tuttavia sarà impossibile portare avanti tale proposito, visto che purtroppo per loro Emir sarà un passo avanti e scoprirà attraverso un peluche che intendono ingannarlo!

Endless Love, spoiler: occhio al peluche!

Eh sì: possiamo infatti svelarvi che Emir avrà nascosto una videocamera all’interno del peluche, che poi avrà furbamente regalato alla consorte in seguito all’operazione. Tramite il giocattolo per bambini, Emir avrà dunque modo di scoprire che Nihan ha ormai rivelato a Kemal che Deniz è sua figlia. Comunque sia, proprio come Kemal, Emir sceglierà di tacere sulla scomoda questione fino al momento opportuno e mediterà vendetta contro i due amanti.

Ma, tornando un po’ indietro coi fatti, perché Emir ha deciso di regalare a Nihan “il pericoloso” peluche con il quale ha appreso tutto quanto? La risposta è molto semplice: subito dopo l’incidente innescato da Asu, si è recato nella casa dove Nihan aveva soggiornato per suo volere negli ultimi giorni e si è imbattuto nel diario segreto sulla vita di Deniz, scoprendo che la Sezin ha sempre avuto intenzione di confessare tutto a Kemal il giorno del primo compleanno della bimba.

Sentendosi preso in giro, Emir intenderà dunque organizzare una vera e propria rappresaglia contro Kemal e Nihan, ma qualcuno di inaspettato gli metterà a sorpresa i bastoni tra le ruote. Di chi si tratterà? Seguici su Instagram.