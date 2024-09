Endless love, anticipazioni puntata in prima serata 6 settembre 2024

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 6 settembre 2024 (prima serata)

Nihan cerca di denunciare Emir, ma fallisce. In effetti, sospettando che anche il poliziotto a cui si è rivolta sia stato corrotto da Emir, finisce per essere arrestata per diffamazione. Disperata, Nihan incendia la casa in cui Emir vuole che lei torni a vivere per poter riavere sua figlia. Nel frattempo, Emir è alla ricerca di un avvocato disposto a compromettersi per lui e alla fine, tra due candidati, sceglie una donna.

Zehir scopre che presto dovrà affrontare il suo passato. Intanto Kemal, con l’aiuto di Zehir, pianifica la sua vendetta. Leyla tenta di fermarlo senza successo. Asu si lamenta con Emir del ritorno di Nihan, ma Emir rassicura la sorella dicendole che ha tutto sotto controllo. Huseyin e Fehime organizzano una cena in onore di Kemal e desiderano che tutta la famiglia sia presente. Nihan assume un investigatore privato per ritrovare sua figlia, ma Emir scopre i suoi piani e riesce a manipolare ogni sua mossa. Kemal dà inizio alla sua vendetta e la sua prima vittima sarà Sitki, la guardia carceraria che ha reso la sua detenzione un incubo. Zeynep fa credere a sua madre di lavorare come babysitter. Kemal attira Nihan con uno stratagemma, ma durante l’incontro Nihan realizza che l’uomo che amava è cambiato e ne rimane profondamente delusa. Tarik fa credere al padre che gli affari dell’autosalone appena aperto stanno andando benissimo.

Mentre si trova da Fehime per preparare la cena in onore del ritorno di Kemal, Asu riceve una telefonata da Tufan: sospetta che Emir stia tramando qualcosa. Kemal si reca a casa del direttore del carcere e gli comunica che moglie e figlio sono ora con lui in un luogo sicuro: non li vedrà per un anno così come lui gli ha impedito di vedere i suoi genitori per lo stesso periodo. Il direttore del carcere si trova in una situazione senza via d'uscita. Vildan nota che Nihan è preoccupata: Nihan le dice di essere solo stanca dal viaggio e di aver lasciato la piccola Deniz da Emir per qualche giorno. Mentre Leyla è con Vildan e Nihan, riceve una chiamata da Fehime che le ricorda della cena in onore del ritorno di Kemal. Leyla esita, ma Nihan le dice di andare tranquillamente. Nel frattempo Banu dice a Tarik che non parteciperà alla cena se sua madre non si scuserà con lei. A casa di Fehime arriva Zeynep con una bambina nella culla.