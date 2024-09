Endless Love anticipazioni: Zeynep è di nuovo incinta!

Una nuova gravidanza non prevista attende Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) nelle prossime puntate di Endless Love. Tuttavia, a differenza della precedente, terminata con un aborto, la sorella di Kemal (Burak Özçivit) non avrà dubbi sul fatto che il bambino che porta in grembo è del perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu)…

Endless Love, news: Zeynep si trasferisce da Hakan

Tutto partirà quando, dopo aver trovato lavoro in un bar, Zeynep accetterà di trasferirsi a casa del commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay), chiarendo però che deve considerarla soltanto come un’inquilina e che ogni mese pagherà regolarmente la sua quota d’affitto. Una sistemazione che la Soydere accetterà sia perché sarà stata sbattuta fuori di casa dal padre Hüseyin (Orhan Güner), deluso da lei appena verrà a conoscenza del sua tresca con Emir, sia perché Hakan l’avrà messa al corrente del fatto che, stando alle sue investigazioni, il defunto marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut) non si è suicidato ma è stato ucciso in ospedale.

Dato che sarà coinvolta nella messinscena del suicidio, esattamente come il fratello Tarik (Ruzgar Aksoy), Zeynep utilizzerà il ruolo di coinquilina di Hakan per cercare di frenare le sue investigazioni sull’omicidio di Ozan. Tuttavia, l’imprevisto sarà presto dietro l’angolo…

Endless Love, trame: Zeynep inizia a stare male

In concomitanza all’arresto di Kemal, che prossimamente finirà tra le sbarre (QUI vi spieghiamo come e perché), Zeynep verrà colta in più circostanza da alcuni malori nel corso dell’orario di lavoro.

In una determinata circostanza, il suo capo si accorgerà dell’evidente malessere e la inviterà a tornare a casa e a riguardarsi, in modo tale da poter tornare a lavoro, in forma, il giorno successivo. Tuttavia, col trascorrere delle ore, Zeynep starà peggio ed avvertirà anche delle forti nausee. Particolare che la spingerà a fare un test di gravidanza…

Endless Love, spoiler: la nuova gravidanza di Zeynep

Possiamo anticiparvi che il sospetto di Zeynep sarà completamente fondato: il test di gravidanza risulterà positivo. Sotto shock, la Soydere non saprà quindi che cosa fare: racconterà a Emir del loro bambino, mettendo nuovamente a repentaglio il suo legame di parentela (già piuttosto rovinato) con Kemal? E, soprattutto, come prenderà stavolta Kozcuoğlu la notizia che Zeynep ha in grembo suo figlio?

Occhio perché questa storyline, decisamente esplosiva, terrà banco per un po' di tempo nelle complicate vicende della dizi turca e coinvolgerà anche Hakan, da tempo innamorato di Zeynep, pur essendo cosciente dei sentimenti che lei prova per Emir…