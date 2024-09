Endless Love anticipazioni: Emir riesce a far arrestare Kemal!

Nuovo ingresso in carcere per Kemal Soydere (Burak Oxcivit) nel corso delle puntate autunnali di Endless Love. E in tutto ciò ovviamente avrà un ruolo il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu). L’imprenditore si vendicherà infatti del nostro protagonista, colpevole di avere rapito la piccola Deniz con la complicità di Nihan Sezin (Neslihan Atagul)…

Endless Love, news: Kemal “rapisce” Deniz

La storyline si accenderà nel momento in cui, tramite la prova del DNA, Kemal avrà la certezza del fatto che Deniz è sua figlia. Dopo essersi chiarito con Nihan sulla questione, Soydere capirà che la donna gli ha nascosto la verità soltanto per proteggere la bambina.

A quel punto, dato che Emir rappresenterà un vero e proprio pericolo, Kemal si accorderà con Nihan proprio per inscenare un finto sequestro di Deniz e portarla in un luogo sicuro, dove si prenderanno cura di lei i genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar).

Tuttavia, anche se riuscirà a prendere Deniz con grande disappunto di Emir, il piano di Nihan e Kemal presenterà diversi problemi e a mettere loro i bastoni tra le ruote penseranno sia Asu (Melisa Asli Pamuk) e sia Banu Akmeriç (Çağla Demir), da tempo spia in casa Soydere per conto di Emir.

Endless Love, trame: corsa contro il tempo per Kemal

In primis, Banu metterà infatti un localizzatore nella borsa di Fehime, ma finirà per farsi scoprire dal marito Tarik (Ruzgar Aksoy) che, irritato per le continue prese in giro della consorte, la obbligherà a eseguire alla lettera una contromossa ordita da Kemal per far sì che Hüseyin e Fehime riescano davvero a scappare con Deniz.

Tutto però si complicherà a causa di una “svista” dello stesso Kemal: come vi abbiamo anticipato, l’uomo darà da mangiare alla bimba una fragola e le provocherà una reazione allergica, ragione per la quale la accompagnerà in ospedale in compagnia di Nihan.

Grazie ai suoi uomini, Emir scoprirà quindi che una coppia ha portato una neonata al pronto soccorso e non farà fatica a capire che si tratta proprio di Deniz. E così il mattino successivo darà il via ad un piano che porterà all’arresto di Kemal, accusato di rapimento di minore.

Endless Love, spoiler: Emir riesce a fare arrestare Kemal!

Eh sì: come d’accordi presi con Kemal, Tarik farà nuovamente piazzare da Banu il localizzatore nella borsa di Fehime, la quale salirà su un taxi in compagnia di Hüseyin. A metà tragitto, consci di essere inseguiti dagli uomini di Emir, i signori Soydere cambieranno quindi vettura, lasciando lì anche la borsa, e verranno sostituiti da un’altra coppia che avrà le loro stesse sembianze. Certi che nessuno li stia più seguendo, Fehime e Hüseyin raggiungeranno dunque Kemal nel luogo indicato per portare via Deniz.

Un vero e proprio errore perché, grazie alla complicità della “sorellina” Asu, Emir avrà potuto rendersi conto dello scambio di persone e riuscirà a raggiungere Kemal, Hüseyin e Fehime insieme alla polizia. Lì ci sarà Hakan Demirtas (Erhan Alpay), che porterà tutti e tre in commissariato con l’accusa di rapimento!

All’arresto assisterà anche Nihan, dato che Emir la porterà con sé per dimostrarle, ancora una volta, che lui vince sempre e che non le conviene mettersi contro.

Endless Love, anticipazioni: la mossa di Zehra

Da un lato Hüseyin e Fehime verranno rilasciati dopo un semplice interrogatorio, dall’altro la situazione di Kemal sarà ovviamente più complicata e resterà tra le sbarre, ciò almeno finché l’avvocatessa Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu) non deciderà di difenderlo per dimostrare all’amato Zehir (Uğur Aslan) che può fidarsi di lei dopo i tanti inganni che gli ha teso a causa dei molteplici ricatti di Emir.

E così, per far uscire di prigione il suo cliente fino al processo, Zehra presenterà al giudice un’istanza per “obbligare” Nihan – d’accordo ad agire in quel modo – ad effettuare un test del DNA su Deniz, per dimostrare che Kemal ha davvero rapito sua figlia, come ha sostenuto fin dal primo secondo del suo arresto. Mossa che, neanche a dirlo, farà andare su tutte le furie Emir, dato che la scoprirà ormai a cose fatte… Seguici su Instagram.