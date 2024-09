Endless Love anticipazioni: Zeynep va a “convivere” con Hakan ma…

Una convivenza “di convenienza” prenderà il via nel corso delle puntate di Endless Love in onda in autunno. Dopo essere stata cacciata di casa dal padre Hüseyin (Orhan Güner), che andrà su tutte le furie appena scoprirà che è stata l’amante di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), la scaltra Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) accetterà di andare a convivere con il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay), come sua semplice coinquilina, per un motivo ben preciso…

Endless Love, news: Zeynep senza una casa e senza un lavoro

Appena il padre la sbatterà all’improvviso fuori di casa, Zeynep utilizzerà i pochi risparmi che le sono rimasti per affittare la camera di un albergo piuttosto scadente. Una situazione d’emergenza che, nel giro di poco tempo, rappresenterà per lei un vero problema: oltre ad ammalarsi, a causa della temperatura troppo fredda che si respirerà nella sua stanza, la Soydere finirà presto i soldi che ha a disposizione e dovrà affrontare un ulteriore problema.

A causa delle tante assenza non giustificate, Zeynep perderà infatti l’impiego nella scuola materna che Hakan era riuscito a procurarle. Imprevisto che, fortunatamente, la ragazza riuscirà a sorvolare quando si farà assumere in un bar. Lo stesso luogo nel quale Hakan le farà una proposta…

Endless Love, trame: Hakan propone a Zeynep di diventare la sua coinquilina

Approfittando della partenza del fratello Şafak (Berk Güneşberk), Hakan farà presente a Zeynep che a casa sua c’è ormai una stanza libera, che può occupare lei finché non troverà una sistemazione migliore. Inizialmente, c’è da dire che Zeynep tenderà a rifiutare la proposta e sottolineerà che i suoi genitori finirebbero per fraintendere la loro convivenza, cosa che le precluderebbe qualsiasi possibilità di riconciliazione con loro.

Tuttavia, Zeynep cambierà radicalmente idea quando Hakan le farà presente che sta ancora investigando sulla morte del Ozan Sezin (Barış Alpaykut) poiché è pienamente convinto del fatto che qualcuno l’abbia ucciso. Dato che sarà in qualche modo implicata nella faccenda, non ancora del tutto chiarita, Zeynep considererà quindi opportuno vivere sotto lo stesso di Hakan per frenare le sue investigazioni, ragione per la quale accetterà la proposta.

Endless Love, spoiler: Zeynep va a vivere con Hakan ma…

Puntando sui sentimenti che Hakan sente nei suoi riguardi, Zeynep si trasferirà quindi a casa del poliziotto, precisando che pagherà regolarmente l’affitto della sua stanza perché sono due semplici coinquilini e non una coppia. Una convivenza che Zeynep comincerà soltanto per sorvegliare Hakan ed impedirgli di arrivare alla verità sulla morte di Ozan.

Un vero e proprio “gioco col fuoco” del quale Zeynep metterà subito al corrente Emir, appena si ritroveranno per caso a casa di Hakan. Una storyline che, col trascorrere delle puntate, si rivelerà fondamentale per risolvere la vicenda legata al falso suicidio di Ozan…