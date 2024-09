Endless Love: attentato a Nihan, chi vuole ucciderla? | Anticipazioni

Un grande pericolo attende Nihan Sezin (Neslihan Atagül) nelle puntate di Endless Love in onda in autunno. La ragazza rischierà infatti di perdere la vita in seguito ad un attentato organizzato ai suoi danni da Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk), la sua nemica numero uno. Un piano criminale che la sorella di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) organizzerà con uno scopo ben preciso: ucciderla.

Endless Love, news: Kemal scopre che Deniz è sua figlia

La storyline avrà inizio quando Kemal Soydere (Burak Özçivit), grazie ad un test del DNA, scoprirà che la piccola Deniz è sua figlia. A quel punto, visto che non si capaciterà di come Nihan abbia potuto nascondergli per tanto tempo la verità, facendo passare la bimba come il frutto del suo matrimonio con Emir, Kemal sarà furioso con la sua ex e riuscirà a raggiungerla in un “luogo sicuro” nel quale il perfido Kozcuoğlu l’avrà portata.

Nonostante la lettura del diario segreto di Nihan, nel quale la donna gli avrà spiegato per filo e per segno per quale motivo abbia scelto di tacere la verità, Kemal non vorrà proprio saperne di lasciare la figlia nelle mani dell’odiato Emir e, il mattino successivo, forzerà la mano affinché la Sezin scelga di lasciare la Turchia insieme a lui. Decisione che prenderà quando Nihan rifiuterà di partire perché deve ancora far luce sull’omicidio del fratello Ozan (Barış Alpaykut).

Endless Love, spoiler: Asu tenta di uccidere Nihan

In pratica, Kemal porterà via con la forza Deniz dall’abitazione per far sì che, pur di non lasciarla sola, Nihan li segua con la propria auto ed accetti di allontanarsi una volta per tutte da Emir. Soydere dovrà però fare i conti con uno spiacevole imprevisto: stanca del legame che il marito condivide con la propria ex, Asu darà l’ordine ad uno dei suoi uomini di sabotare l’auto di Nihan affinché esca fuori strada e muoia durante l’impatto.

Un vero e proprio piano omicida, che la Alacahan vorrà far passare come un incidente e che riuscirà alla perfezione: mentre starà seguendo Kemal, litigando tra l’altro con lui al telefono affinché le restituisca Deniz, Nihan perderà il controllo dell’automobile e non riuscirà più a riprendere i sensi.

Endless Love, trame: Nihan operata d’urgenza

Aiutato da Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e Ayhan Kandarli (Kerem Alisik), che lo stavano raggiungendo per convincere Nihan a dargli ascolto, Kemal riuscirà a chiamare i soccorsi. Tuttavia, la situazione della Sezin apparirà piuttosto delicata: la donna avrà un arresto cardiaco all’interno dell’ambulanza e, una volta arrivata in ospedale, si renderà necessaria un’operazione per salvarle la vita.

Come se non bastasse, i medici comprenderanno che Nihan ha perso molto sangue a causa dell’incidente e riterranno opportuno procedere con una trasfusione di sangue. Non disporranno però di sacche col gruppo sanguigno A+. Sarà allora che Kemal deciderà di telefonare alla sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), data la compatibilità sanguigna, per chiederle di salvare Nihan.

Quale sarà la risposta della Soydere? Accetterà di aiutare la moglie di Emir, l’uomo che nonostante tutto ama ancora? Seguici su Instagram.