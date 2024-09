Endless Love: Kemal ha la prova che Deniz è sua figlia! | Anticipazioni

A furia di cercare, nonostante i vili sotterfugi utilizzati da Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), alla fine Kemal Soydere (Burak Özçivit) riuscirà ad entrare in possesso della prova in grado di dimostrare che la piccola Deniz è il frutto del suo amore con Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Scopriamo dunque che cosa succederà nelle prossime puntate di Endless Love…

Endless Love, news: Asu decide di aiutare Emir

La storyline inizierà nel momento in cui, in preda a mille dubbi, Kemal tornerà a considerare l’ipotesi che Deniz possa essere sua figlia, ragion per cui si avvarrà dell’aiuto di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) per prelevare con l’inganno, da casa di Emir, un ciuccio utilizzato dalla bambina.

In tal senso, c’è da dire che Leyla riuscirà nell’impresa, ma anche in questo caso Kozcuoğlu intercetterà le intenzioni del suo nemico e darà ordine alla sorella Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk) di sostituire il sopracitato ciuccio con uno uguale a quello prelevato dalla Acemzade.

Una mossa con la quale Emir sembrerà riuscire a farla franca. Senza esitare, Asu narcotizzerà il marito attraverso una bevanda e sostituirà l’oggetto. Tuttavia, Asu non si renderà conto di un doppio gioco portato avanti da Kemal che si rivelerà fondamentale con il proseguire della narrazione…

Endless Love, trame: il piano di Kemal ha inizio

In pratica, Kemal fingerà di consegnare il ciuccio ad un laboratorio di analisi, ma al tempo stesso metterà in conto il fatto che Emir possa averlo facilmente sostituito. Proprio per questo, qualche giorno dopo, organizzerà un piano con l’aiuto di Zehir (Uğur Aslan) e di Ayhan Kandarli (Kerem Alisik) per introdursi nuovamente in casa di Emir e “strappare” un piccolo capello a Deniz per procedere con l’analisi del DNA.

Dopo aver depistato Emir spingendolo a recarsi alla holding Kozcuoğlu, Kemal si introdurrà come un ladro in casa del nemico e, dopo aver fatto staccare la corrente, entrerà facilmente in camera di Deniz e le strapperà un capello senza farle male.

Endless Love, spoiler: Kemal ha la prova che Deniz è sua figlia

Quando Nihan gli dirà che a casa è stranamente mancata la corrente, Emir capirà che Kemal si è preso gioco di lui e raggiungerà la moglie. Una volta che arriverà lì, l’uomo si troverà però faccia a faccia con Ayhan, il quale gli dirà che ha voluto perlustrare la sua abitazione per metterlo in guardia ed evitare che potesse continuare ad intromettersi nei suoi affari.

Insomma, Ayhan si prenderà la colpa al posto di Kemal, per consentirgli di procedere indisturbato con il test del DNA. Un piano che, come vi abbiamo già detto, risulterà efficace: una settimana dopo, Kemal riceverà i risultati del test, dai quali si evincerà che Deniz è certamente sua figlia (e non di Emir, come tutti quanti credono).

Un passaggio chiave nella storia, ma che presenterà anche una grossa insidia: Nihan avrà infatti lasciato la città, come Emir l’avrà costretta a fare, in compagnia di Deniz. Kemal non avrà dunque idea di dove le due si trovino… Seguici su Instagram.