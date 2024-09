Endless Love: Mujgan si risveglia dal coma | Anticipazioni

Colpo di scena sorprendente in arrivo nelle prossime puntate di Endless Love. Dopo oltre vent’anni passati in coma, Müjgan Kozcuoğlu (Ayşen İnci) si risveglierà all’improvviso. Una notizia che rallegrerà i figli Emir (Kaan Urgancioglu) e Asu (Melissa Asli Pamuk), ma che metterà in completa allerta il marito Galip (Burak Sergen)…

Endless Love, news: Mujgan “si trasferisce” a casa di Emir

La storyline partirà nel momento in cui Kemal Soydere (Burak Ozcivit), al fine di colpire il nemico, rivelerà a tutta la stampa che Mujgan, la madre di Emir, non è morta come tutti quanti pensano. A quel punto, per dare completa assistenza alla donna, Emir deciderà di tenere Mujgan nella nuova casa nella quale si sarà trasferito con la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul), la piccola Deniz e la suocera Vildan Acemzade (Neşe Baykent).

Dopo diverse settimane passate inerme, Mujgan comincerà dunque a dare dei piccoli segnali di risveglio: ad esempio, muoverà una mano mentre il figlio Emir si troverà al suo capezzale, ma i medici etichetteranno tale gesto come uno spasmo involontario e gli faranno presente che non deve illudersi poiché, molto probabilmente, la madre non si risveglierà mai più. Ciò non corrisponderà però a verità…

Endless Love, spoiler: Mujgan si risveglia

Possiamo infatti anticiparvi che, proprio nel giorno in cui Kemal scoprirà che la piccola Deniz è sua figlia e cercherà di rintracciare ad ogni costo dove si trova Nihan, Mujgan riaprirà all’improvviso gli 0cchi, risvegliandosi di fatto dal coma.

Un vero e proprio “miracolo” che si verificherà quando la donna sarà in compagnia del marito Galip, il quale, spaventato all’idea che di poter essere accusarlo del suo tentato omicidio, cercherà fin da subito di farla riaddormentare – o peggio ancora ucciderla – attraverso un medicinale.

Tuttavia, il Kozcuoğlu Senior non riuscirà ad andare fino in fondo col suo proposito perché la domestica Eda (Ece Yaşar) entrerà nella stanza e noterà subito che Mujgan ha gli occhi aperti!

Endless Love, trame: Emir non si fida di Galip

La prima persona con la quale Eda si metterà in contatto sarà proprio Emir, che le raccomanderà di non lasciare Mujgan da sola con il padre Galip, segno che non si fida affatto dell’uomo e di quello che potrebbe fare alla consorte pur di impedire che quanto le ha fatto, più di vent’anni prima, venga a galla.

Un imprevisto non di poco conto con cui Galip dovrà fare i conti. Ammesso e concesso che Mujgan sia davvero in grado di parlare e abbia dei ricordi di quanto accaduto a suo tempo… Seguici su Instagram.