Endless Love: Tarik comincia ad avere dei dubbi su Banu, ecco perché | Anticipazioni

Fino a quando Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy) continuerà ad ignorare che la moglie Banu Akmeriç (Çağla Demir) riceve costantemente uno stipendio mensile dall’ex amante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu)? Occhio alle puntate di Endless Love in onda in autunno poiché la verità comincerà pian piano ad emergere…

Endless Love, news: Banu è la “spia” di Emir

Come gli episodi già andati in onda hanno mostrato, pur provando dei sentimenti per lui, Banu ha accettato di contrarre matrimonio con Tarik su espressa richiesta di Emir, che l’ha “assoldata” per spiare più da vicino il fratello del “nemico” Kemal Soydere (Burak Özçivit). Per tenersi buona la donna, il perfido Kozcuoğlu ha quindi garantito a Banu una sorta di stipendio mensile.

Si tratta dello stesso stipendio che la donna continuerà a ricevere anche nelle settimane a venire, nascondendo tutto quanto al marito Tarik che, convinto di essere ormai in bancarotta, ha accettato suo malgrado di tornare a vivere insieme a Banu a casa dei genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar). Un’omissione, quella di Banu, che emergerà prepotentemente proprio grazie alla “suocera”, con la quale non sarà mai riuscita ad instaurare un rapporto amichevole…

Endless Love, trame: Fehime origlia una conversazione telefonica di Banu e…

Una mattina, convinta di essere rimasta sola in casa, Banu si accorgerà del fatto che, contrariamente ai mesi precedenti, non le è stato accreditato sul suo conto il “salario” che è solita ricevere. Su tutte le furie, Banu digiterà dunque un numero di telefono sul suo cellulare e chiederà ad un interlocutore – che non verrà svelato – per quale ragione non abbia ancora ricevuto l’accredito.

Tali parole verranno origliate per caso da Fehime, di ritorno nell’abitazione dopo essere andata a fare la spesa. Non a caso, Banu sarà visibilmente nervosa quando si troverà di fronte a Fehime e la sua ansia aumenterà quando, pochi minuti dopo, anche Tarik rincaserà.

Endless Love, spoiler: Tarik comincia ad avere dei dubbi su Banu…

Una coincidenza che metterà Banu in serio pericolo. Appena resterà da sola con il figlio, Fehime dirà a Tarik di aver sentito in parte una conversazione telefonica della nuora riguardo un bonifico da ricevere. La signora Soydere chiederà dunque al primogenito se la moglie ha trovato un impiego.

Dato che ovviamente Banu non avrà alcun tipo di lavoro, Tarik resterà stranito dall'affermazione della madre ma comprenderà che difficilmente Fehime gli potrebbe dire una bugia solo per andare contro la consorte. Non a caso, Tarik chiederà a Banu di prestargli il cellulare per fare una telefonata e l'ultimo numero chiamato risulterà essere quello di un utente che la donna avrà registrato con il nome Bos. Un particolare che spingerà Tarik ad indagare di più sulla faccenda…