Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 11 settembre 2024: Marta cerca uno stilista

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 11 settembre 2024

Salvatore (Emanuel Caserio) non intende mollare con i genitori di Elvira (Clara Danese) e, sia pure involontariamente, Matteo (Danilo D’Agostino) finisce per suggerirgli un regalo per loro. Adelaide (Vanessa Gravina) vuole che Umberto (Roberto Farnesi) si mantenga lontano da Odile (Arianna Amadei). Marta, ora dirigente della Galleria Milano Moda, è alla ricerca di un nuovo stilista e chiede consigli a Vittorio (Alessandro Tersigni), riaccendendo l’astio di Tancredi (Flavio Parenti) verso il suo rivale.

Per la presentazione della nuova collezione del Paradiso comincia il gioco delle coppie; in particolare, Alfredo (Gabriele Anagni) apprende che dovrà sfilare con Irene (Francesca Del Fa) ma è molto imbarazzato. Tancredi ha un litigio con Roberto (Filippo Scarafia): la guerra tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda è appena iniziata. Adelaide è preoccupata per Odile e ne parla con Marcello (Pietro Masotti)…