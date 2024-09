Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 16 settembre 2024: Tancredi ha un’idea per rimediare allo scandalo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 16 settembre 2024

Elvira ancora non riesce a rivelare a Salvatore il vero motivo per il quale suo padre è contrario al loro fidanzamento. Per un errore commesso mentre faceva il bucato, Mirella giunge al lavoro con la divisa di un colore più chiaro, che, però, sembra piacere alle clienti del Paradiso; così nasce l'idea di creare nuove divise per le Veneri. Marta vede di nuovo Enrico. Per rimediare allo scandalo, Tancredi vorrebbe fare un'intervista con Adelaide che dovrà essere affiancata da Odile; la ragazza si sente tuttavia molto pressata e si rifugia da Rosa e Marcello.