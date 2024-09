Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 17 settembre 2024: Tancredi si sente oltraggiato

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 17 settembre 2024

Adelaide cerca di far riprendere il suo rapporto con Odile. Elvira svela a Concetta che il padre non sopporta Salvatore perché quest'ultimo è nato al sud. Roberto vorrebbe coinvolgere le Veneri nell'ideazione delle nuove divise. Per la festa di compleanno del figlio di Mirella, Marta vorrebbe regalare ai bambini della casa-famiglia un suo vecchio teatrino, che però ha bisogno di una restaurazione: la donna chiede dunque aiuto ad Armando. Tra Umberto e Marcello c'è ancora del rancore, mentre Tancredi si sente offeso perché Odile ha mandato a monte l'intervista che lui le aveva preparato. Odile, comunque, ha già pronto un modo per rimediare…