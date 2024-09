Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 18 settembre 2024: Irene ci riprova con Alfredo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 18 settembre 2024

Odile ha deciso: sarà Rosa a farle l’intervista, e lo annuncia in famiglia. Concetta prova a parlare bene di Salvatore con la madre di Elvira. Le Veneri sono felici per il lancio del concorso “nuova divisa”. Irene cerca di riavvicinarsi ad Alfredo. Armando ha dei dubbi sul fatto che possa effettivamente riuscire a restaurare il teatrino di Marta per il giorno dopo, intanto Enrico scopre la storia della casa-famiglia. Prima dell’intervista a Odile, Tancredi cerca di screditare Rosa come giornalista, ma lei non demorde… Seguici su Instagram.