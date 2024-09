Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 19 settembre 2024: Ciro fa una rivelazione a Salvo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 19 settembre 2024

Tutti felici per l'intervista a Odile (Arianna Amadei), mentre le Veneri fanno i complimento a Rosa (Nicoletta Di Bisceglie). Giulia Furlan (Marta Mazzi) ha cominciato a lavorare come stilista della Galleria Milano Moda e, sfruttando le sue conoscenze, fa una proposta lavorativa inattesa per Umberto (Roberto Farnesi). Salvo (Emanuel Caserio) ci rimane male quando scopre qualcosa che Elvira (Clara Danese) gli ha tenuto nascosto. Ciro (Massimo Cagnina) rivela al giovane Amato la vera causa per cui il padre di Elvira non lo vuole in famiglia. Marta (Gloria Radulescu) riceve il teatrino appena in tempo e apprende che l'ha restaurato Enrico (Thomas Santu): i due vengono presentati per la prima volta, ma entrambi ricordano il loro primo incontro.