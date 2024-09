Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 23 settembre 2024: Marcello ha voglia di osare

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 23 settembre 2024

Al Paradiso giungono le nuove divise e le veneri vorrebbero subito provarle. Odile è decisa a trovarsi un lavoro per portare avanti il suo desiderio di autonomia, ma non vuole nessun aiuto da parte di Adelaide; quest’ultima sceglie di fare una mossa sbagliata. Elvira è tanto malinconica per l’allontanamento dalla sua famiglia, con Salvo che non sa come risolvere la questione.

Marta ringrazia Enrico per averle fatto inviare un oggetto per lei prezioso e che era stato motivo di contrasto al loro primo incontro. Marcello è sempre più certo che il Paradiso debba affrontare il mercato dell'Alta Moda, ma Matteo non è d'accordo…