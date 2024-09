Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 25 settembre 2024: Umberto e il suggerimento ad Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 25 settembre 2024

Marcello riesce ad avere da Matteo delle importanti informazioni e arriva a incontrare l’Aga Khan prima di Umberto. Matteo e Odile si vedono per caso e parlano di Maria. Roberto chiede a Rosa di realizzare una serie di interviste alle Veneri per il suo editoriale sul Paradiso Market, che ha come tema portante “La prima volta”. Armando incontra il padre di Elvira e tenta di convincerlo a parlare con Salvatore. Adelaide riceve un suggerimento inatteso da Umberto, che potrebbe far riavvicinare la Contessa a Odile… Seguici su Instagram.