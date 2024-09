Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 9 settembre 2024: un nuovo inizio!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 9 settembre 2024

Nonostante Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non sia più al Paradiso, l’attività del negozio prosegue con la gestione di Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti). I primi mesi senza Vittorio non sono stati una passeggiata di salute: dopo che Maria (Chiara Russo) è partita per Parigi, la nuova collezione è stata affidata al talentuoso Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante), che però finora non ha firmato una linea di abiti per donne.

Intanto Irene (Francesca Del Fa) continua a gestire le Veneri e, vista la temporanea assenza di Clara (Elvira Camarrone), si è aggiunta la giovane Mirella (Giulia Sangiorgi). Salvatore (Emanuel Caserio) continua ad avere problemi con la famiglia di Elvira (Clara Danese), intanto a Villa Guarnieri arriva in pianta stabile la figlia di Adelaide (Vanessa Gravina): il suo nome è Odile (Arianna Amadei).