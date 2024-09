Il paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2024

Elvira non si sente pronta a confessare a Salvatore i veri motivi per cui suo padre è contrario al loro fidanzamento. Per un errore di bucato, Mirella arriva al lavoro con la divisa di un colore più chiaro, che, tuttavia, piace alle clienti del Paradiso e nasce l’idea di creare nuove divise per le Veneri. Marta incontra di nuovo Enrico. Per rimediare allo scandalo, scoppiato in casa Sant’Erasmo, Tancredi suggerisce di fissare un’intervista con Adelaide che dovrà essere affiancata da Odile; la ragazza, però, sentendosi molto sotto pressione, si rifugia da Rosa e Marcello.

Adelaide prova a ripartire da zero con Odile. Elvira confida a Concetta che il padre è contrario al suo fidanzamento con Salvatore perché è meridionale. Roberto pensa di coinvolgere le Veneri nell’ideazione delle nuove divise. Per la festa di compleanno di Michelino, il figlio di Mirella, Marta vorrebbe donare ai bambini della casa-famiglia un suo vecchio teatrino che, però, andrebbe restaurato e, così, chiede aiuto ad Armando. Tra Umberto e Marcello non si è assopito il rancore, mentre Tancredi si sente oltraggiato perché Odile ha mandato a monte l’intervista che lui le aveva organizzato. Odile, tuttavia, ha trovato un modo per rimediare.

Odile ha deciso che sarà Rosa a intervistarla e lo comunica in famiglia. Concetta prova a mettere una buona parola con la madre di Elvira. Le Veneri sono entusiaste per il lancio del concorso “nuova divisa”. Irene tenta un riavvicinamento con Alfredo. Armando non sa se riuscirà a restaurare il teatrino di Marta per l’indomani, mentre Enrico scopre la storia della casa-famiglia. Prima dell’intervista a Odile, Tancredi tenta di screditare Rosa come giornalista, ma lei non si perde d’animo.

A Villa Guarnieri si commenta con soddisfazione l’intervista a Odile, mentre Rosa riceve i complimenti dalle Veneri. Giulia Furlan ha iniziato a lavorare come stilista della GMM e, sfruttando le sue conoscenze, fa una proposta lavorativa inaspettata per Umberto. Salvo scopre qualcosa che Elvira gli ha nascosto e ci resta male. Ciro, nel frattempo, rivela al giovane Amato il vero motivo per cui il padre di Elvira è contrario alla sua unione con la figlia. Marta riceve il teatrino in tempo per la festa dei bambini e viene a sapere che è stato Enrico a restaurarlo: i due vengono presentati per la prima volta, ma entrambi ricordano il loro primo incontro e si riconoscono.

Adelaide chiede a Odile di accompagnarla al Circolo per presentarla ufficialmente come sua figlia. Marcello vorrebbe avventurarsi nel mondo dell'Alta Moda e creare una collezione a marchio Paradiso, ma Roberto è scettico e per Matteo l'operazione presenta grossi rischi. Armando nota qualcosa in Enrico che lo insospettisce, mentre lui compie un gesto inaspettato nei confronti di Marta. Intanto Odile confessa ad Adelaide il suo disagio nel considerarla sua madre.