Il paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2024

Al Paradiso arrivano le nuove divise e le veneri sono impazienti di provarle. Odile è determinata a trovarsi un lavoro per rimarcare il suo desiderio di libertà e autonomia, ma non vuole l’aiuto di Adelaide, che invece sceglie di fare una mossa sbagliata. Elvira è triste per l’allontanamento dalla sua famiglia, mentre Salvo, inquieto, non sa come risolvere il problema. Marta ringrazia Enrico per averle fatto recapitare un oggetto a cui lei teneva molto e che era stato motivo di contrasto al loro primo incontro. Marcello è sempre più convinto che il Paradiso debba lanciarsi nel mercato dell’Alta Moda, che è anche un’occasione per sfidare Umberto e la GMM; Matteo, però, prova a farlo desistere.

Armando decide di parlare col padre di Elvira per fargli cambiare idea su Salvatore. Nel frattempo, una lettera di Tullio, l’ex fidanzato della figlia, fa discutere nuovamente la venere con il padre. Rosa confessa a Odile che dietro la sua proposta di lavoro al Paradiso c’è Adelaide e lei non la prende bene. Marta riceve una telefonata da Matilde, che le chiede un grosso favore: ha bisogno dei disegni di alcuni progetti del padre, che, nella fretta di partire per gli Stati Uniti, ha lasciato a Milano. Matteo confida alla madre il suo cruccio: teme che il progetto di Marcello possa portare a uno scontro diretto con Umberto e che il fratello scopra il “patto scellerato” stretto tra Guarnieri e lo stesso Matteo ai tempi dell’affare Hofer.

Marcello ottiene delle preziose informazioni da Matteo e riesce a incontrare l’Aga Khan prima di Umberto. Matteo e Odile si incontrano per caso e parlano di Maria. Roberto chiede a Rosa di fare una serie di interviste alle Veneri per il suo editoriale, che ha come tema “La prima volta”: un’indagine sui sentimenti di chi si trova a vivere un’esperienza di qualsiasi tipo, per la prima volta, che verrà pubblicata sulla rivista del Paradiso. Armando incontra il padre di Elvira e cerca di convincerlo della necessità di parlare con Salvatore. Adelaide riceve un suggerimento inaspettato da Umberto, che potrebbe far riavvicinare la Contessa a sua figlia.

Odile ha un colloquio di lavoro, mentre Adelaide ha pronta per lei una sorpresa. Salvo e il padre di Elvira si danno appuntamento per la sera seguente. Umberto fa pressioni su Matteo per ostacolare Marcello nella sua iniziativa commerciale. Armando nota la foto di una bambina tra le mani di Enrico, ma lui fa finta di niente. Marta scopre che i disegni del padre di Matilde sono in mano a Tancredi, che, a quel punto, pone delle condizioni: li consegnerà solo a Matilde in persona.

Salvatore si prepara all’incontro con il padre di Elvira. Odile propone di organizzare un evento pubblico con la pilota Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi per un Gran Premio di Formula 1 e Adelaide la appoggia. In un incontro casuale, Botteri e la Furlan si lanciano accuse reciproche e scopriamo un pezzo di storia che lega i due stilisti. Enrico mostra un lato del suo carattere finora tenuto nascosto. Marta propone un’alternativa a Tancredi per la consegna dei disegni. Seguici su Instagram.