Il paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 7 all’11 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre 2024

Elvira racconta della sua prima volta a Irene, ma la prega di non dire nulla a nessuno. Armando chiede a Enrico di non lasciare il suo lavoro al Paradiso. Botteri è riuscito a trovare il prezioso bisso, il tessuto, con cui realizzerà l’abito di punta per la collezione Costa Smeralda, mentre alla Galleria Milano Moda la Furlan ha ultimato il suo primo prototipo. Odile incontra di nuovo Matteo e ne rimane colpita. Intanto si percepisce che tra Elvira e Salvo, dopo la prima volta, qualcosa è cambiato.

Elvira prova un certo imbarazzo dopo la sua prima volta con Salvo e si apre con Mirella, l’unica venere in grado di capirla e di darle dei consigli, ma resta turbata dal racconto della sua vicenda personale. Giulia tenta un approccio con Tancredi, ma lui si nega, mentre, per non arrivare impreparati alla sfida con il Paradiso, suggerisce alla stilista di studiarne le mosse. Mario Oradei riceve un’importante proposta di lavoro in un circolo esclusivo, ma dovrebbe lasciare Milano. Intanto Umberto chiede ad Adelaide di convincere Marcello a fare un passo indietro nell’affare della Costa Smeralda.

Ciro riceve una telefonata da un compare siciliano, ma decide di non parlarne con Concetta. Salvatore manca al solito appuntamento mattutino con Elvira e lei viene assalita dai dubbi, Mirella, però, la rassicura. Tancredi vuole usare Odile contro il Paradiso, ma Umberto glielo impedisce categoricamente. Guarnieri, nel frattempo, ha scoperto che Marcello potrebbe avergli soffiato l’affare in Costa Smeralda e chiede a Matteo di informarlo su quanto stanno progettando Barbieri e il suo stilista: in pratica, gli chiede di fare la spia.

Clara annuncia presto il suo ritorno a Milano e tutte le veneri sono felici, tranne Mirella che teme per il suo posto di lavoro. Ciro dice a Concetta che il compare di Partanna chiede ospitalità per il figlio Mimmo che è stato trasferito a Milano e fa il poliziotto. Concetta, però, non lo vuole in casa sua. Marta propone di assumere Odile alla Galleria Milano Moda, ma Adelaide non la prende bene, visto che la figlia ha anche ricevuto una proposta dal Paradiso. Matteo, intanto, fa un gesto inaspettato che potrebbe compromettere il futuro del grande magazzino.

Le veneri si mobilitano per non far licenziare Mirella dopo il ritorno di Clara, e Roberto promette che farà di tutto per aiutarla. Tra Concetta e Ciro continuano i dissapori e Agata chiede loro di chiarirsi per riportare la pace in casa. Roberto incoraggia Mario a cogliere la sua opportunità di lavoro, Mario, però, ha già fatto la sua scelta. Odile ha deciso dove andare a lavorare: sarà il Paradiso o la Galleria Milano Moda. Matteo chiede a Umberto di incontrarsi: ha qualcosa per lui. Poi, messo alle strette, confessa alla madre di aver fatto un azzardo.