Il paradiso delle signore, anticipazioni 12 settembre 2024: un giovane “misterioso”…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 12 settembre 2024

Umberto se la prende con Tancredi per lo scontro che ha avuto con Roberto Landi la sera prima al Circolo. Marcello si è reso conto che c’è un po’ di malumore riguardo agli accoppiamenti fatti per la sfilata e chiede aiuto a Botteri per risolvere la questione. Rosa vede Odile per la seconda volta e le due ragazze iniziano a diventare amiche. New entry: arriva un giovane uomo che si scontra subito con Marta e che è in procinto di cominciare un periodo di prova al magazzino del Paradiso. A Umberto arriva una telefonata preoccupante che ha a che fare con Odile… Seguici su Instagram.